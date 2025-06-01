Руководители строительных проектов стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в Тюменской области по итогам апреля. Медианная зарплата специалистов составила 175 тысяч рублей. В топ работников с высокой зарплатой также вошли машинисты и сварщики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе hh.ru.
«По итогам апреля самую высокую заработную плату в Тюменской области работодатели предлагают руководителям строительных проектов — медиана составляет 175 тысяч. На втором месте — машинисты: этим специалистам предлагают 164,9 тысяч (в 2,4 раза больше общей рыночной медианы), на третьем — сварщики с зарплатой 158,5 тысяч (в 2,3 раза больше), на четвертом — токари, фрезеровщики, шлифовщики», — сообщается в исследовании.
В числе наиболее высокооплачиваемых профессий оказались также агент по недвижимости, руководитель отдела продаж, геодезист и главный инженер проекта — их зарплаты достигают 150 тысяч рублей. Геологам работодатели предлагают в среднем 140 тысяч, прорабам и мастерам строительно-монтажных работ — 138 тысяч. Самая низкая зарплата (до 40 тысяч) у дворников, уборщиц, водителей и воспитателей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!