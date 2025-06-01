В челябинских многоэтажках досрочно включили горячую воду

В Челябинске 3 июня закончится первый этап опрессовки. В некоторых домах горячую воду дали раньше срока на пять дней, сообщили URA.RU в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск». В 20% домах из-за выявленных дефектов сроки будут сдвинуты для проведения ремонта.
«Для части жилых домов и городских учреждений, находящихся в контуре первого этапа гидравлических испытаний горячее водоснабжение подано 30.05.2025, на пять дней раньше запланированного срока. Однако, если на теплосетях или оборудовании в ходе испытаний выявляются дефекты — срок подачи горячего водоснабжения может сдвинуться на период, необходимый для устранения повреждений», — сообщили URA.RU в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».
Сроки включения горячей воды будут сдвинуты в 20% многоэтажек, которые попали под первый этап, сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. «Чуть менее 20 процентов, но ежедневно этот процент будет уменьшаться», — рассказал на аппаратном совещании в мэрии Астахов, передает корреспондент URA.RU.
Плановые гидравлические испытания тепловых сетей уже закончились в микрорайонах «Академ Риверсайд», № 24 северо-запада и в поселке ЧТЭЦ-1. Раннее запланированного срока горячее водоснабжение подано в многоквартирные дома, детские сады, учреждения здравоохранения до стенки зданий. Далее управляющие компании должны снять технологические заглушки и подать теплоноситель потребителям.
Первый этап опрессовки в Челябинске начался 20 мая. Информацию о сроках отключения жители получили через портал Госуслуг и управляющие компании.
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