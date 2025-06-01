В Пермском крае началось нашествие лосей

Лосей замечают в разных районах Пермского края. Иногда они даже выбегают на дорогу перед автомобилями. Видео очевидцы делятся в соцсетях.
«Лосенок на улице Якутской. Водители, будьте внимательны на дороге!», — говорится в посте в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». Взрослые особи также были замечены на трассе в районе Кукуштана и после развязки на Бершеть.
В поселке Новоильинском лось гулял по детской площадке, но подвергся преследованию собаки. Еще один вышел к дороге в сторону Хохловки.
URA.RU спросило специалистов краевого минприроды, почему животные начали выходить к людям. Ответ на запрос ожидается.
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