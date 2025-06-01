01 июня 2025

В Пермском крае началось нашествие лосей

© Служба новостей «URA.RU»
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Лоси все чаще выходят к людям в Пермском крае
Лоси все чаще выходят к людям в Пермском крае Фото:

Лосей замечают в разных районах Пермского края. Иногда они даже выбегают на дорогу перед автомобилями. Видео очевидцы делятся в соцсетях.

«Лосенок на улице Якутской. Водители, будьте внимательны на дороге!», — говорится в посте в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». Взрослые особи также были замечены на трассе в районе Кукуштана и после развязки на Бершеть.

В поселке Новоильинском лось гулял по детской площадке, но подвергся преследованию собаки. Еще один вышел к дороге в сторону Хохловки.

URA.RU спросило специалистов краевого минприроды, почему животные начали выходить к людям. Ответ на запрос ожидается.

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Лосей замечают в разных районах Пермского края. Иногда они даже выбегают на дорогу перед автомобилями. Видео очевидцы делятся в соцсетях. «Лосенок на улице Якутской. Водители, будьте внимательны на дороге!», — говорится в посте в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». Взрослые особи также были замечены на трассе в районе Кукуштана и после развязки на Бершеть. В поселке Новоильинском лось гулял по детской площадке, но подвергся преследованию собаки. Еще один вышел к дороге в сторону Хохловки. URA.RU спросило специалистов краевого минприроды, почему животные начали выходить к людям. Ответ на запрос ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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