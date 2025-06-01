Свердловчане сдали в банки миллионы рублей

Жители Свердловской области принесли в банки около 3,4 миллиона рублей монетами общим весом 3,5 тонны, чтобы разменять на купюры в рамках акции «Монетная неделя». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.
«Самыми популярными среди номиналов оказались монеты достоинством десять рублей — их сдали больше 263 тысяч штук на общую сумму 2,6 млн рублей. Следующими по количеству стали десятикопеечные — 149 тысяч штук и рублевые монеты — 142 тысячи штук на общую сумму 157 тысяч рублей», — пояснили там.
Акция проводится для возвращения мелочи в обращение. Многие организации — магазины, транспортные и почтовые предприятия — сталкиваются с нехваткой разменных средств. При этом большее количество монет остается у населения и не участвует в обороте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!