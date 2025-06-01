01 июня 2025

Свердловчане сдали в банки миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В банки сдали около 874 тысяч монет
В банки сдали около 874 тысяч монет Фото:

Жители Свердловской области принесли в банки около 3,4 миллиона рублей монетами общим весом 3,5 тонны, чтобы разменять на купюры в рамках акции «Монетная неделя». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

«Самыми популярными среди номиналов оказались монеты достоинством десять рублей — их сдали больше 263 тысяч штук на общую сумму 2,6 млн рублей. Следующими по количеству стали десятикопеечные — 149 тысяч штук и рублевые монеты — 142 тысячи штук на общую сумму 157 тысяч рублей», — пояснили там.

Акция проводится для возвращения мелочи в обращение. Многие организации — магазины, транспортные и почтовые предприятия — сталкиваются с нехваткой разменных средств. При этом большее количество монет остается у населения и не участвует в обороте.

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Жители Свердловской области принесли в банки около 3,4 миллиона рублей монетами общим весом 3,5 тонны, чтобы разменять на купюры в рамках акции «Монетная неделя». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. «Самыми популярными среди номиналов оказались монеты достоинством десять рублей — их сдали больше 263 тысяч штук на общую сумму 2,6 млн рублей. Следующими по количеству стали десятикопеечные — 149 тысяч штук и рублевые монеты — 142 тысячи штук на общую сумму 157 тысяч рублей», — пояснили там. Акция проводится для возвращения мелочи в обращение. Многие организации — магазины, транспортные и почтовые предприятия — сталкиваются с нехваткой разменных средств. При этом большее количество монет остается у населения и не участвует в обороте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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