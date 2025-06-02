В Коркино после полугодового капремонта заработал спортивный центр на базе школы №10. В церемонии открытия приняли участие депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова и депутат регионального парламента Анатолий Еремин, курировавшие проект, передает корреспондент URA.RU.
Поводом для реконструкции стали массовые обращения горожан, а также личное общение с Лантратовой во время приема избирателей-коркинцев. Крыша в прямом смысле слова была дырявой, канализационные трубы прогнили, раздевалки и душевые стали опасны для жизни — их пришлось закрыть. Депутат, в свою очередь, обратилась к РМК.
«Я хочу поблагодарить Русскую медную компанию за помощь. Вы сами видите, насколько серьезно подошли к делу. По сути, получился совершенно новый спортивный объект, куда смогу приходить не только ребята из этой школы, но и дети, которые живут рядом», — обратилась к пришедшим Яна Лантратова.
«Для нас это очень важный день. Мы старались сделать все очень быстро и качественно. Но самое главное, мы хотели, чтобы все сделанное понравилось вам. Сделана новая кровля, отремонтированы раздевалки, душевые, туалеты, вся спортивная зона, включая коридор», — продолжил директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Еремин, которого прервали аплодисменты в адрес основателя РМК Игоря Алтушкина и работавших на объекте строителей.
«Мы видим у ребят потенциал, мы видим желание заниматься спортом. Наша задача — помочь им стать чемпионами», — подытожил Еремин.
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