В челябинском Коркино после реконструкции открылся спортцентр. Фото, видео

Депутат Госдумы Лантратова добилась реконструкции спортзала в челябинском городе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С реконструкцией спортивного зала помогла Русская медная компания
С реконструкцией спортивного зала помогла Русская медная компания Фото:

В Коркино после полугодового капремонта заработал спортивный центр на базе школы №10. В церемонии открытия приняли участие депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова и депутат регионального парламента Анатолий Еремин, курировавшие проект, передает корреспондент URA.RU.

Поводом для реконструкции стали массовые обращения горожан, а также личное общение с Лантратовой во время приема избирателей-коркинцев. Крыша в прямом смысле слова была дырявой, канализационные трубы прогнили, раздевалки и душевые стали опасны для жизни — их пришлось закрыть. Депутат, в свою очередь, обратилась к РМК.

«Я хочу поблагодарить Русскую медную компанию за помощь. Вы сами видите, насколько серьезно подошли к делу. По сути, получился совершенно новый спортивный объект, куда смогу приходить не только ребята из этой школы, но и дети, которые живут рядом», — обратилась к пришедшим Яна Лантратова.

«Для нас это очень важный день. Мы старались сделать все очень быстро и качественно. Но самое главное, мы хотели, чтобы все сделанное понравилось вам. Сделана новая кровля, отремонтированы раздевалки, душевые, туалеты, вся спортивная зона, включая коридор», — продолжил директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Еремин, которого прервали аплодисменты в адрес основателя РМК Игоря Алтушкина и работавших на объекте строителей.

«Мы видим у ребят потенциал, мы видим желание заниматься спортом. Наша задача — помочь им стать чемпионами», — подытожил Еремин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Коркино после полугодового капремонта заработал спортивный центр на базе школы №10. В церемонии открытия приняли участие депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова и депутат регионального парламента Анатолий Еремин, курировавшие проект, передает корреспондент URA.RU. Поводом для реконструкции стали массовые обращения горожан, а также личное общение с Лантратовой во время приема избирателей-коркинцев. Крыша в прямом смысле слова была дырявой, канализационные трубы прогнили, раздевалки и душевые стали опасны для жизни — их пришлось закрыть. Депутат, в свою очередь, обратилась к РМК. «Я хочу поблагодарить Русскую медную компанию за помощь. Вы сами видите, насколько серьезно подошли к делу. По сути, получился совершенно новый спортивный объект, куда смогу приходить не только ребята из этой школы, но и дети, которые живут рядом», — обратилась к пришедшим Яна Лантратова. «Для нас это очень важный день. Мы старались сделать все очень быстро и качественно. Но самое главное, мы хотели, чтобы все сделанное понравилось вам. Сделана новая кровля, отремонтированы раздевалки, душевые, туалеты, вся спортивная зона, включая коридор», — продолжил директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Еремин, которого прервали аплодисменты в адрес основателя РМК Игоря Алтушкина и работавших на объекте строителей. «Мы видим у ребят потенциал, мы видим желание заниматься спортом. Наша задача — помочь им стать чемпионами», — подытожил Еремин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...