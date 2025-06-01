Власти ХМАО ввели новые льготы для многодетных и пострадавших от ЧС

Власти ХМАО направили дополнительные деньги на капремонт школ, повысили выплаты для пострадавших от чрезвычайных ситуаций и заключили соглашения о сотрудничестве с университетами, страховой и торговой компанией. Об этом написал губернатор Югры Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
«Индексируем на 4,5% размер единовременных денежных выплат пострадавшим от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории автономного округа», — написал Кухарук в своем канале. Кроме того, за счет бюджета округа будут выделены деньги для завоза ГСМ в Белоярский, Березовский, Кондинский, Нижневартовский, Октябрьский и Ханты-Мансийский районы.
Кроме того, по решению властей услугами социального такси смогут пользоваться многодетные семьи, при перевозке двух и более детей в возрасте до восьми лет. Также заключены соглашения о сотрудничестве с Тюменским и Югорским госуниверситетами в целях развития науки и образования, страховой компанией «Югория» и компанией X5 для развития торговли и доступности продуктов для населения.
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