01 июня 2025

Власти ХМАО ввели новые льготы для многодетных и пострадавших от ЧС

В ХМАО пострадавшим от ЧС повысили выплаты на 4,5%
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО проиндексировали помощь пострадавшим от чрезвычайных ситуаций
Власти ХМАО проиндексировали помощь пострадавшим от чрезвычайных ситуаций Фото:

Власти ХМАО направили дополнительные деньги на капремонт школ, повысили выплаты для пострадавших от чрезвычайных ситуаций и заключили соглашения о сотрудничестве с университетами, страховой и торговой компанией. Об этом написал губернатор Югры Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

«Индексируем на 4,5% размер единовременных денежных выплат пострадавшим от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории автономного округа», — написал Кухарук в своем канале. Кроме того, за счет бюджета округа будут выделены деньги для завоза ГСМ в Белоярский, Березовский, Кондинский, Нижневартовский, Октябрьский и Ханты-Мансийский районы.

Кроме того, по решению властей услугами социального такси смогут пользоваться многодетные семьи, при перевозке двух и более детей в возрасте до восьми лет. Также заключены соглашения о сотрудничестве с Тюменским и Югорским госуниверситетами в целях развития науки и образования, страховой компанией «Югория» и компанией X5 для развития торговли и доступности продуктов для населения.

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Власти ХМАО направили дополнительные деньги на капремонт школ, повысили выплаты для пострадавших от чрезвычайных ситуаций и заключили соглашения о сотрудничестве с университетами, страховой и торговой компанией. Об этом написал губернатор Югры Руслан Кухарук в своем telegram-канале. «Индексируем на 4,5% размер единовременных денежных выплат пострадавшим от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории автономного округа», — написал Кухарук в своем канале. Кроме того, за счет бюджета округа будут выделены деньги для завоза ГСМ в Белоярский, Березовский, Кондинский, Нижневартовский, Октябрьский и Ханты-Мансийский районы. Кроме того, по решению властей услугами социального такси смогут пользоваться многодетные семьи, при перевозке двух и более детей в возрасте до восьми лет. Также заключены соглашения о сотрудничестве с Тюменским и Югорским госуниверситетами в целях развития науки и образования, страховой компанией «Югория» и компанией X5 для развития торговли и доступности продуктов для населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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