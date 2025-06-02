В мэрии Кургана обратились к родителям с важной просьбой в связи с жарой. Видео

Курганские власти предупредили родителей и детей об опасности на водоемах
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Купальный сезон в Кургане еще не открыт
Купальный сезон в Кургане еще не открыт Фото:

Мэрия Кургана обратилась к жителям с предупреждением: купальный сезон в пределах города официально еще не начался. Власти настоятельно рекомендуют родителям уделять особое внимание безопасности детей в период жаркой погоды. Об этом мэрия Кургана сообщает в своем tg-канале.

«Родителям следует уделить особое внимание своим детям: с приходом жаркой погоды не отпускать их на водоемы и не оставлять их без присмотра. Помните: основными причинами несчастных случаев и гибели людей на водоемах становятся купание в несанкционированных местах, нарушение правил безопасности на воде, ненадлежащий контроль со стороны взрослых за детьми», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане молодой парень и пожилой мужчина утонули на пляже «Голубые озера». Местные жители начали купаться до официального открытия сезона. Кроме того, сейчас на пляжах проводится благоустройство и санитарная проверка. Администрация города призывает горожан воздержаться от купания.

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Мэрия Кургана обратилась к жителям с предупреждением: купальный сезон в пределах города официально еще не начался. Власти настоятельно рекомендуют родителям уделять особое внимание безопасности детей в период жаркой погоды. Об этом мэрия Кургана сообщает в своем tg-канале. «Родителям следует уделить особое внимание своим детям: с приходом жаркой погоды не отпускать их на водоемы и не оставлять их без присмотра. Помните: основными причинами несчастных случаев и гибели людей на водоемах становятся купание в несанкционированных местах, нарушение правил безопасности на воде, ненадлежащий контроль со стороны взрослых за детьми», — подчеркнули в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане молодой парень и пожилой мужчина утонули на пляже «Голубые озера». Местные жители начали купаться до официального открытия сезона. Кроме того, сейчас на пляжах проводится благоустройство и санитарная проверка. Администрация города призывает горожан воздержаться от купания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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