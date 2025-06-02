Мэрия Кургана обратилась к жителям с предупреждением: купальный сезон в пределах города официально еще не начался. Власти настоятельно рекомендуют родителям уделять особое внимание безопасности детей в период жаркой погоды. Об этом мэрия Кургана сообщает в своем tg-канале.
«Родителям следует уделить особое внимание своим детям: с приходом жаркой погоды не отпускать их на водоемы и не оставлять их без присмотра. Помните: основными причинами несчастных случаев и гибели людей на водоемах становятся купание в несанкционированных местах, нарушение правил безопасности на воде, ненадлежащий контроль со стороны взрослых за детьми», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане молодой парень и пожилой мужчина утонули на пляже «Голубые озера». Местные жители начали купаться до официального открытия сезона. Кроме того, сейчас на пляжах проводится благоустройство и санитарная проверка. Администрация города призывает горожан воздержаться от купания.
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