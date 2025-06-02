«Переносят свои проблемы»: режиссер «Маши и медведя» ответила на критику митрополита Кульберга

Отсутствие родителей у героини мультфильма «Маша и медведь» не стоит воспринимать буквально — девочка служит лишь символом непоседливости, а некоторые зрители переносят свои проблемы на эти символы. Так один из режиссеров мультфильма Ольга Баулина ответила на заявление главы Екатеринбургской митрополии Евгения (Кульберга), который раскритиковал популярный мультфильм.
«Мне кажется, такие сюжеты не надо так буквально воспринимать. Часто бывает, что люди переносят какие-то свои проблемы на символы, которые используются в искусстве. Поэтому это могут быть личные проблемы этого зрителя, и могут быть разного рода комментарии», — пояснила URA.RU Баулина.
По ее словам, Маша — это всего лишь символ детства и непоседливости, это не конкретная девочка из конкретной семьи. Зритель может представлять себе каких угодно родных девочки.
«Почему он (мультфильм — прим. ред.) оказался так многим близок, разошелся многомиллионными тиражами по всему миру и обрел такую популярность? Потому что многие родители представляли себя в роли родителей вот этого непоседливого ребенка. А если мы покажем каких-то конкретных маму и папу, родители могут не проассоциировать. Это больше такая возможность зрителя пофантазировать. В таких мультфильмах и коротких сюжетах нет конкретики. Это не сериал, это не полный метр. Это маленькие, коротенькие эпизоды. Девочка пошла гулять, у нее есть рядом друг Мишка, с которым она чувствует себя комфортно и самовыражается», — уточнила режиссер.
Ранее митрополит Екатеринбургский Евгений (Кульберг) раскритиковал российские мультфильмы за отсутствие в них образа крепкой семьи. Он отметил, что в «Маше и медведе» не показаны родители главной героини, что отличает отечественные проекты от западных, таких как «Симпсоны», где в центре сюжета — сплоченная семья.
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