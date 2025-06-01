01 июня 2025

Гроза, град и дождь: на Тюменскую область надвигается опасная погода

В Тюменской области 3 июня объявили штормовое предупреждение
© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра будут достигать 20 м/с
Порывы ветра будут достигать 20 м/с Фото:

В Тюменской области 3 июня ожидается гроза, град и дожди. Порывы ветра будут достигать 20 м/с. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. 

"3 июня 2025 года на юге Тюменской области днем кратковременные дожди. Местами грозы, днем возможен град. Ветер юго-восточный, южный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с ", — сообщили в telegram-канале МЧС.

При этом температура поднимется выше +30 градусов. А ночью будет опускаться до +13.

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В Тюменской области 3 июня ожидается гроза, град и дожди. Порывы ветра будут достигать 20 м/с. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.  "3 июня 2025 года на юге Тюменской области днем кратковременные дожди. Местами грозы, днем возможен град. Ветер юго-восточный, южный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с ", — сообщили в telegram-канале МЧС. При этом температура поднимется выше +30 градусов. А ночью будет опускаться до +13.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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