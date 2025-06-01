Гроза, град и дождь: на Тюменскую область надвигается опасная погода

Порывы ветра будут достигать 20 м/с
В Тюменской области 3 июня ожидается гроза, град и дожди. Порывы ветра будут достигать 20 м/с. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
"3 июня 2025 года на юге Тюменской области днем кратковременные дожди. Местами грозы, днем возможен град. Ветер юго-восточный, южный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с ", — сообщили в telegram-канале МЧС.
При этом температура поднимется выше +30 градусов. А ночью будет опускаться до +13.
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