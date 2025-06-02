В уязвимом для БПЛА районе Курской области сменят главу

В Суджанском районе Курской области, который стал одним из наиболее пострадавших в результате вооруженного конфликта, готовится смена руководства. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Хинштейн на заседании правительства.
«Очень рассчитываю на то, что на должность главы будет определен человек, который дальше будет способен справляться с очень непростыми вызовами»,— сказал Хинштейн во время трансляции в официальном сообществе правительства Курской области ВКонтакте. Он подчеркнул, что Суджанский район сейчас переживает сложный период, и выразил надежду, что новый руководитель сможет эффективно справляться с вызовами и изменит ситуацию к лучшему.
Представительное собрание района объявит конкурс по отбору кандидатов на пост главы муниципалитета. Действующий временно исполняющий обязанности главы Суджанского района Юрий Дмитрюков не сможет принять участие в конкурсе из-за отсутствия высшего образования — это необходимое требование к кандидатам.
Юрий Дмитрюков возглавил Суджанский район в ноябре 2024 года после отставки Александра Богачева, который ушел с поста на фоне протестов жителей из-за недостаточной помощи пострадавшим. За время руководства Дмитрюков подвергался критике за пассивность, в частности — за медленную выдачу жилищных сертификатов жителям, утратившим жилье из-за боевых действий.
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