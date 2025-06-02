«Работали студенты и мигранты»: силовики обыскивают челябинский склад, где собирали украинские БПЛА

Представители силовых структур проводят в Челябинске следственные действия на месте предполагаемой сборки FPV-дронов, которыми диверсанты СБУ 1 июня атаковали аэродромы стратегической авиации РФ. Об этом передает корреспондент URA.RU.
Склад закрыт, перед ним стоят машины сотрудников силовых ведомств. Сейчас на объекте никого другого нет. От комментариев они отказались, объяснив это военной тайной.
По словам сотрудников, работающих на окрестных предприятиях, помещение несколько раз меняло хозяев. Последним реальным владельцем был, по данным «Базы», 37-летний уроженец Житомира Артем Тимофеев, перебравшийся в Челябинск и получивший российское гражданство несколько лет назад. Фирма-перевозчик, которой принадлежали фуры с беспилотниками, отправленные к российским авиабазам, существовала с 2024 года.
«Люди у него постоянно менялись. Студенты на подработке, мигранты, южане какие-то. Все без оформления, всех он в итоге „швырял“ на зарплату, откупаясь какими-то символическими суммами перед увольнением. Сейчас их вряд ли найдешь, да и теракт вряд ли готовили эти люди», — рассказал корреспонденту URA.RU один из собеседников.
По данным «База», несколько автомашин были загружены в Челябинске якобы каркасным домами. По показаниям водителей, неизвестные им представители заказчиков по телефону давали указания, где и в какое время нужно совершить остановку. Дорога длиной в нескольких тысяч километров для всех прервалась около военных аэродромов в Мурманской и Иркутской области — после чего из фургонов в автоматическом режиме стали взлетать ударные беспилотники.
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