Арендаторы склада, где собирали дроны для удара по аэродромам РФ, скрылись из Челябинска

Арендаторы склада, где собирали украинские БПЛА, скрылись из Челябинска
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Расследование обстоятельств атаки БПЛА на российские аэродромы продолжается
Расследование обстоятельств атаки БПЛА на российские аэродромы продолжается Фото:
новость из сюжета
БПЛА атаковали Иркутскую и Мурманскую области 1 июня 2025 года

Супружеская пара, арендовавшая помещение в промзоне Челябинска для сборки БПЛА, покинула город в конце мая. Об этом сообщили источники URA.RU

«Муж и жена, уроженцы Украины, получили российское гражданство еще несколько лет назад. Помогло наличие родственников-россиян. Челябинск они покинули за несколько дней до того, как стартовавшие из фур беспилотники атаковали базы стратегической авиации РФ», — сообщил источник агентства в правоохранительных органах.

Сейчас, по его словам, устанавливаются пути доставки в Челябинск компонентов дронов и взрывчатки для их снаряжения. Также проверяется возможная причастность к произошедшему других людей. В правоохранительных органах не комментируют эту информацию. На отправленный URA.RU запрос в Главное военное следственное управление ответ пока не поступил.

Силовики задержали нескольких арендаторов помещения, которые могли выступать соучастниками или прикрытием террористов. Одному из них, по данным агентства, должны избрать меру пресечения — информации о предъявленном обвинении и название суда, где это произойдет, закрыта.

По данным издания «База», несколько автомашин были загружены в Челябинске якобы каркасным домами. Владельцем созданной в 2024 году фирмы грузоперевозок, которым принадлежали фуры, был якобы 37-летний уроженец Житомира Артем Тимофеев, перебравшийся с женой в Челябинск. По показаниям водителей, неизвестные им представители заказчиков по телефону давали указания, где и в какое время нужно совершить остановку. Дорога длиной в нескольких тысяч километров для всех прервалась около военных аэродромов в Мурманской и Иркутской области — после чего из фургонов в автоматическом режиме стали взлетать ударные беспилотники.

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Супружеская пара, арендовавшая помещение в промзоне Челябинска для сборки БПЛА, покинула город в конце мая. Об этом сообщили источники URA.RU «Муж и жена, уроженцы Украины, получили российское гражданство еще несколько лет назад. Помогло наличие родственников-россиян. Челябинск они покинули за несколько дней до того, как стартовавшие из фур беспилотники атаковали базы стратегической авиации РФ», — сообщил источник агентства в правоохранительных органах. Сейчас, по его словам, устанавливаются пути доставки в Челябинск компонентов дронов и взрывчатки для их снаряжения. Также проверяется возможная причастность к произошедшему других людей. В правоохранительных органах не комментируют эту информацию. На отправленный URA.RU запрос в Главное военное следственное управление ответ пока не поступил. Силовики задержали нескольких арендаторов помещения, которые могли выступать соучастниками или прикрытием террористов. Одному из них, по данным агентства, должны избрать меру пресечения — информации о предъявленном обвинении и название суда, где это произойдет, закрыта. По данным издания «База», несколько автомашин были загружены в Челябинске якобы каркасным домами. Владельцем созданной в 2024 году фирмы грузоперевозок, которым принадлежали фуры, был якобы 37-летний уроженец Житомира Артем Тимофеев, перебравшийся с женой в Челябинск. По показаниям водителей, неизвестные им представители заказчиков по телефону давали указания, где и в какое время нужно совершить остановку. Дорога длиной в нескольких тысяч километров для всех прервалась около военных аэродромов в Мурманской и Иркутской области — после чего из фургонов в автоматическом режиме стали взлетать ударные беспилотники.
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