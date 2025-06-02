В Минприроды рассказали о судьбе медведя, который устроил пробежку по Перми

Сотрудники министерства природных ресурсов Пермского края провели обследование территории у кампуса Пермского Политеха после сообщений о появлении медвежонка. Однако следов диких животных обнаружено не было.
«Специалисты выезжали к месту предполагаемого появления зверя и осмотрели прилегающую территорию. По итогам обследования подтверждений присутствия медведя или других диких животных найдено не было. На данный момент новой информации о появлении медвежонка не поступало», — сообщили URA.RU в пресс-службе Минприроды Пермского края.
В ведомстве также пояснили, что выход диких животных к людям чаще всего связан с поиском пищи. Такой поведением обычно отличаются молодые особи, которых взрослые медведи выгоняют со своих территорий. В начале лета в лесах еще недостаточно корма, поэтому молодые медведи могут приближаться к населенным пунктам в поисках еды. Министерство также напомнило, что при встрече с диким животным необходимо немедленно сообщить об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112.
29 мая URA.RU сообщало о том, что косолапый устроил пробежку на комплексе ППИ у бассейна. Видео, на котором бродит медведь, URA.RU отправили подписчики.
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