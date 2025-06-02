В Минприроды рассказали о судьбе медведя, который устроил пробежку по Перми

Минприроды: медведя, который бегал возле ПНИПУ в Перми, не нашли
© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты выезжали к месту предполагаемого появления зверя и осмотрели прилегающую территорию
Специалисты выезжали к месту предполагаемого появления зверя и осмотрели прилегающую территорию Фото:

Сотрудники министерства природных ресурсов Пермского края провели обследование территории у кампуса Пермского Политеха после сообщений о появлении медвежонка. Однако следов диких животных обнаружено не было. 

«Специалисты выезжали к месту предполагаемого появления зверя и осмотрели прилегающую территорию. По итогам обследования подтверждений присутствия медведя или других диких животных найдено не было. На данный момент новой информации о появлении медвежонка не поступало», — сообщили URA.RU в пресс-службе Минприроды Пермского края. 

В ведомстве также пояснили, что выход диких животных к людям чаще всего связан с поиском пищи. Такой поведением обычно отличаются молодые особи, которых взрослые медведи выгоняют со своих территорий. В начале лета в лесах еще недостаточно корма, поэтому молодые медведи могут приближаться к населенным пунктам в поисках еды. Министерство также напомнило, что при встрече с диким животным необходимо немедленно сообщить об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112.

29 мая URA.RU сообщало о том, что косолапый устроил пробежку на комплексе ППИ у бассейна. Видео, на котором бродит медведь, URA.RU отправили подписчики.

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Сотрудники министерства природных ресурсов Пермского края провели обследование территории у кампуса Пермского Политеха после сообщений о появлении медвежонка. Однако следов диких животных обнаружено не было.  «Специалисты выезжали к месту предполагаемого появления зверя и осмотрели прилегающую территорию. По итогам обследования подтверждений присутствия медведя или других диких животных найдено не было. На данный момент новой информации о появлении медвежонка не поступало», — сообщили URA.RU в пресс-службе Минприроды Пермского края.  В ведомстве также пояснили, что выход диких животных к людям чаще всего связан с поиском пищи. Такой поведением обычно отличаются молодые особи, которых взрослые медведи выгоняют со своих территорий. В начале лета в лесах еще недостаточно корма, поэтому молодые медведи могут приближаться к населенным пунктам в поисках еды. Министерство также напомнило, что при встрече с диким животным необходимо немедленно сообщить об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112. 29 мая URA.RU сообщало о том, что косолапый устроил пробежку на комплексе ППИ у бассейна. Видео, на котором бродит медведь, URA.RU отправили подписчики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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