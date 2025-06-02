В ХМАО шесть тысяч человек не смогут попасть за границу из-за алиментных долгов

В Югре без малого шесть тысяч человек, имеющих долги по алиментам, не смогут выехать за рубеж. Ограничения накладывает федеральная служба судебных приставов, сообщила глава регионального ведомства Едена Ловандо.
«В ХМАО ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации имеют 5900 человек», — сообщила главный судебный пристав ХМАО Елена Ловандо во время прямого эфира. Из этого числа лишь 42 алиментщика погасили задолженность на общую сумму шесть миллионов рублей.
Еще одна мера, которая заставляет югорчан закрывать долги — уголовная ответственность. Преследовать по 157 статье УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) алиментщиков начинают после того, как были предприняты другие меры наказания — административные. В ХМАО приставами в суд из-за неуплаты алиментов передано 269 дел. Фигуранты получают в том числе и реальные сроки лишения свободы — от трех-четырех месяцев до одного года.
Есть прецеденты, когда алиментщики отправляется на спецоперацию, чтобы погасить задолженности. В ХМАО уже заключено несколько контрактов в Министерством обороны. «19 жителей региона заключили контракт с Минобороны на стадии расследования уголовного дела. Один из участников СВО после этого оплатил 1 миллион 700 тысяч рублей долга по алиментам», — пояснила Едена Ловандо.
Ранее URА.RU сообщало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) злостный должник по алиментам выплатил более 300 тысяч рублей долгов на содержание ребенка. Найти средства помогло возбуждение уголовного дела.
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