Алиментщик из ХМАО после возбуждения уголовного дела заплатил ребенку долги

В Пыть-Яхе злостный должник по алиментам выплатил более 300 тысяч рублей долгов на содержание ребенка. Найти средства помогло возбуждение уголовного дела, об этом информирует пресс-служба судебных приставов в Югре.
«В связи с задолженностью по алиментам в размере 312 тысяч рублей в отношении жителя Пыть-Яха возбуждено уголовное дело. Мужчина обвиняется по ч.1 ст. 157 УК РФ „Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей“», — следует из сообщения ведомстве.
На протяжении долгого времени мужчина не хотел работать, денег на содержание ребенка не давал. Сначала из-за долга по алиментам суд назначил ему административное наказание — отработать 20 часов, но действия это не возымело.
Тогда на «уклониста» и завели уголовное дело. Эта мера заставила очень быстро найти деньги и полностью погасить задолженность.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске из-за судебного пристава дети не получили алиментов на сумму свыше 23 миллионов рублей. Ей грозит уголовная ответственность за халатность и служебный подлог.
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