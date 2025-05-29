Алиментщик из ХМАО после возбуждения уголовного дела заплатил ребенку долги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Пыть-Яхе злостный должник заплатил более 300 тысяч рублей после возбуждения уголовного дела
В Пыть-Яхе злостный должник заплатил более 300 тысяч рублей после возбуждения уголовного дела Фото:

В Пыть-Яхе злостный должник по алиментам выплатил более 300 тысяч рублей долгов на содержание ребенка. Найти средства помогло возбуждение уголовного дела, об этом информирует пресс-служба судебных приставов в Югре.

«В связи с задолженностью по алиментам в размере 312 тысяч рублей в отношении жителя Пыть-Яха возбуждено уголовное дело. Мужчина обвиняется по ч.1 ст. 157 УК РФ „Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей“», — следует из сообщения ведомстве.

На протяжении долгого времени мужчина не хотел работать, денег на содержание ребенка не давал. Сначала из-за долга по алиментам суд назначил ему административное наказание — отработать 20 часов, но действия это не возымело.

Тогда на «уклониста» и завели уголовное дело. Эта мера заставила очень быстро найти деньги и полностью погасить задолженность.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске из-за судебного пристава дети не получили алиментов на сумму свыше 23 миллионов рублей. Ей грозит уголовная ответственность за халатность и служебный подлог. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пыть-Яхе злостный должник по алиментам выплатил более 300 тысяч рублей долгов на содержание ребенка. Найти средства помогло возбуждение уголовного дела, об этом информирует пресс-служба судебных приставов в Югре. «В связи с задолженностью по алиментам в размере 312 тысяч рублей в отношении жителя Пыть-Яха возбуждено уголовное дело. Мужчина обвиняется по ч.1 ст. 157 УК РФ „Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей“», — следует из сообщения ведомстве. На протяжении долгого времени мужчина не хотел работать, денег на содержание ребенка не давал. Сначала из-за долга по алиментам суд назначил ему административное наказание — отработать 20 часов, но действия это не возымело. Тогда на «уклониста» и завели уголовное дело. Эта мера заставила очень быстро найти деньги и полностью погасить задолженность. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске из-за судебного пристава дети не получили алиментов на сумму свыше 23 миллионов рублей. Ей грозит уголовная ответственность за халатность и служебный подлог. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...