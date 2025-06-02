Новенькие люксы и бассейн за 117 млн рублей: как обновляют элитный тюменский правительственный санаторий

В Тюмени на ремонт бассейна в элитном санатории «Сибирь» потратят 117 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Обновление бассейна обойдется в 117 миллионов рублей
Обновление бассейна обойдется в 117 миллионов рублей Фото:

На ремонт бассейного комплекса в элитном тюменском санатории «Сибирь» потратят более 117 миллионов рублей. Информация представлена на сайте госзакупок. 100% акций учреждения принадлежит правительству Тюменской области. 

«Центр восстановительной медицины и реабилитации „Сибирь“. Закупка услуги по ремонту бассейного комплекса. Начальная цена — 117 583 351 рубль», — говорится в документации.

За эти деньги в комплексе появится новый гидромассажный бассейн и финская парня. Также обновятся зона отдыха, терраса и фасад. 

Полный пакет акции «Сибири» находится во владении правительства Тюменской области. Оплата работ будет произведена за счет собственных средств компании. В народе санаторий называют самым любимым у VIP-персон, а стоимость проживания в нем является самой дорогой среди тюменских здравниц.

Ранее в «Сибири» проводили и другие закупки на крупные суммы. Так, за ремонт двух номеров категории «Люкс» учреждение выделило более семи миллионов рублей, а также потратило более 1,6 млн рублей на закупку подушек за 10-12 тысяч рублей каждая, пуховых и шелковых одеял (до 27,5 тысяч рублей за единицу).

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На ремонт бассейного комплекса в элитном тюменском санатории «Сибирь» потратят более 117 миллионов рублей. Информация представлена на сайте госзакупок. 100% акций учреждения принадлежит правительству Тюменской области.  «Центр восстановительной медицины и реабилитации „Сибирь“. Закупка услуги по ремонту бассейного комплекса. Начальная цена — 117 583 351 рубль», — говорится в документации. За эти деньги в комплексе появится новый гидромассажный бассейн и финская парня. Также обновятся зона отдыха, терраса и фасад.  Полный пакет акции «Сибири» находится во владении правительства Тюменской области. Оплата работ будет произведена за счет собственных средств компании. В народе санаторий называют самым любимым у VIP-персон, а стоимость проживания в нем является самой дорогой среди тюменских здравниц. Ранее в «Сибири» проводили и другие закупки на крупные суммы. Так, за ремонт двух номеров категории «Люкс» учреждение выделило более семи миллионов рублей, а также потратило более 1,6 млн рублей на закупку подушек за 10-12 тысяч рублей каждая, пуховых и шелковых одеял (до 27,5 тысяч рублей за единицу).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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