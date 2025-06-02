На ремонт бассейного комплекса в элитном тюменском санатории «Сибирь» потратят более 117 миллионов рублей. Информация представлена на сайте госзакупок. 100% акций учреждения принадлежит правительству Тюменской области.
«Центр восстановительной медицины и реабилитации „Сибирь“. Закупка услуги по ремонту бассейного комплекса. Начальная цена — 117 583 351 рубль», — говорится в документации.
За эти деньги в комплексе появится новый гидромассажный бассейн и финская парня. Также обновятся зона отдыха, терраса и фасад.
Полный пакет акции «Сибири» находится во владении правительства Тюменской области. Оплата работ будет произведена за счет собственных средств компании. В народе санаторий называют самым любимым у VIP-персон, а стоимость проживания в нем является самой дорогой среди тюменских здравниц.
Ранее в «Сибири» проводили и другие закупки на крупные суммы. Так, за ремонт двух номеров категории «Люкс» учреждение выделило более семи миллионов рублей, а также потратило более 1,6 млн рублей на закупку подушек за 10-12 тысяч рублей каждая, пуховых и шелковых одеял (до 27,5 тысяч рублей за единицу).
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