Крупный пожар охватил мусорный полигон под Екатеринбургом

Площадь пожара достигла 600 «квадратов»
В Верхней Пышме (Свердловская область) днем 2 июня мощный пожар случился на мусорном полигоне. Огонь охватил около 600 квадратных метров, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Сегодня в 14:42 в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в городском округе Верхняя Пышма, полигон твердых бытовых отходов „Северный“», — пояснили в ведомстве.
На месте ЧП работают девять человек личного состава и три единицы спецтехники. Спасатели отмечают, что угрозы распространения огня на постройки — нет.
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