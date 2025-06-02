Крупный пожар охватил мусорный полигон под Екатеринбургом

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Площадь пожара достигла 600 «квадратов»
Площадь пожара достигла 600 «квадратов» Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) днем 2 июня мощный пожар случился на мусорном полигоне. Огонь охватил около 600 квадратных метров, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Сегодня в 14:42 в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в городском округе Верхняя Пышма, полигон твердых бытовых отходов „Северный“», — пояснили в ведомстве.

На месте ЧП работают девять человек личного состава и три единицы спецтехники. Спасатели отмечают, что угрозы распространения огня на постройки — нет.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) днем 2 июня мощный пожар случился на мусорном полигоне. Огонь охватил около 600 квадратных метров, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Сегодня в 14:42 в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в городском округе Верхняя Пышма, полигон твердых бытовых отходов „Северный“», — пояснили в ведомстве. На месте ЧП работают девять человек личного состава и три единицы спецтехники. Спасатели отмечают, что угрозы распространения огня на постройки — нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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