На Украине сообщили об успехах ВС РФ в Сумской области

Российские войска продвинулись на 15 километров вглубь территории Сумской области Украины, заняв около 6–7 километров региона. Об этом сообщил telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на заявления представителя 15-й пограничной бригады ВСУ Андрея Шевцова.
«Российские войска продвинулись на 15 км в Сумской области — ресурсы врага», — сообщил telegram-канал со ссылкой на выступление представителя 15-й пограничной бригады ВСУ Шевцова. По его словам, российские подразделения продолжают наступление и ведут активные боевые действия, он уточнил, что ВС РФ также заняли около 6–7 км территории в глубину региона.
В случае успешного продвижения российских сил и взятия населенного пункта Юнаковка под угрозой может оказаться город Сумы — административный центр региона. По оценке Шевцова, ситуация в приграничных районах остается напряженной, а российское командование рассматривает возможность полного контроля над Сумской областью. Официальных комментариев от Минобороны РФ на данный момент не поступало.
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