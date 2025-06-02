На Украине сообщили об успехах ВС РФ в Сумской области

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«РВ»: ВС РФ продвинулись на 15 км в Сумской области
«РВ»: ВС РФ продвинулись на 15 км в Сумской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска продвинулись на 15 километров вглубь территории Сумской области Украины, заняв около 6–7 километров региона. Об этом сообщил telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на заявления представителя 15-й пограничной бригады ВСУ Андрея Шевцова.

«Российские войска продвинулись на 15 км в Сумской области — ресурсы врага», — сообщил telegram-канал со ссылкой на выступление представителя 15-й пограничной бригады ВСУ Шевцова. По его словам, российские подразделения продолжают наступление и ведут активные боевые действия, он уточнил, что ВС РФ также заняли около 6–7 км территории в глубину региона.

В случае успешного продвижения российских сил и взятия населенного пункта Юнаковка под угрозой может оказаться город Сумы — административный центр региона. По оценке Шевцова, ситуация в приграничных районах остается напряженной, а российское командование рассматривает возможность полного контроля над Сумской областью. Официальных комментариев от Минобороны РФ на данный момент не поступало.

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Российские войска продвинулись на 15 километров вглубь территории Сумской области Украины, заняв около 6–7 километров региона. Об этом сообщил telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на заявления представителя 15-й пограничной бригады ВСУ Андрея Шевцова. «Российские войска продвинулись на 15 км в Сумской области — ресурсы врага», — сообщил telegram-канал со ссылкой на выступление представителя 15-й пограничной бригады ВСУ Шевцова. По его словам, российские подразделения продолжают наступление и ведут активные боевые действия, он уточнил, что ВС РФ также заняли около 6–7 км территории в глубину региона. В случае успешного продвижения российских сил и взятия населенного пункта Юнаковка под угрозой может оказаться город Сумы — административный центр региона. По оценке Шевцова, ситуация в приграничных районах остается напряженной, а российское командование рассматривает возможность полного контроля над Сумской областью. Официальных комментариев от Минобороны РФ на данный момент не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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