Пермская ЕР подвела итоги праймериз по выборам губернатора

Президиум реготделения «Единой России» подвел итоги предварительного голосования на выборах губернатора. Как сообщает пресс-служба ЕР на своем сайте, победителем был признан губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
«В ходе заседания была определена кандидатура для последующего выдвижения от Партии „Единая Россия“ кандидатом на должность губернатора Пермского края. Члены президиума единогласно проголосовали за действующего главу региона, секретаря регионального отделения Партии Махонина Дмитрия Николаевича», — говорится в сообщении.
Вторым кандидатом был депутат ЗС Александр Козюков. В апреле они провели встречи первичными отделениями и местными ЕР в регионе. Охватили 75% «первичек» и 92% секретарей местных отделений. Всего во встречах приняли участие 1 134 человека.
Также на заседании президиума единороссы определили дату проведения конференции по выдвижению кандидата на выборы губернатора. Она пройдет 16 июня. Предварительное голосование стартовало в марте.
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