Глава МИД Турции подвел итоги первого раунда переговоров России и Украины

Министр иностранных дел Хакан Фидан, открыл российско-украинские переговоры. Он обратился к делегатам России и Украины отметив, что на первом этапе диалога между сторонами конфликта были достигнуты значимые результаты.
«В ходе первого раунда переговоров РФ и Украины были сделаны очень важные шаги», — заявил Фидан, обращаясь к участникам второго раунда переговоров в Стамбуле. Его слова передают российские СМИ.
По информации ТАСС, представители делегаций России и Украины в Стамбуле воздержались от обмена рукопожатиями. После вступительного заявления Фидана переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле были продолжены в закрытом режиме.
Первая встреча делегаций прошла 16 мая. Переговоры предложил Киеву российский лидер Владимир Путин. Представители двух стран беседовали почти два часа.
Позже Киеву был предложен второй раунд переговоров. Встречу вновь решили провести в Стамбуле 2 июня во дворце Чираган. Встреча назначена на 13:00 по московскому времени. Стороны намерены обменяться меморандумами, отражающими их подходы к дальнейшему переговорному процессу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.