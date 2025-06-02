Глава МИД Турции подвел итоги первого раунда переговоров России и Украины

Фидан: в ходе первого раунда переговоров РФ и Украины были сделаны важные шаги
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Начались переговоры России и Украины, их открыл Фидан
Начались переговоры России и Украины, их открыл Фидан Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Министр иностранных дел Хакан Фидан, открыл российско-украинские переговоры. Он обратился к делегатам России и Украины отметив, что на первом этапе диалога между сторонами конфликта были достигнуты значимые результаты.

«В ходе первого раунда переговоров РФ и Украины были сделаны очень важные шаги», — заявил Фидан, обращаясь к участникам второго раунда переговоров в Стамбуле. Его слова передают российские СМИ.

По информации ТАСС, представители делегаций России и Украины в Стамбуле воздержались от обмена рукопожатиями. После вступительного заявления Фидана переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле были продолжены в закрытом режиме.

Первая встреча делегаций прошла 16 мая. Переговоры предложил Киеву российский лидер Владимир Путин. Представители двух стран беседовали почти два часа.

Позже Киеву был предложен второй раунд переговоров. Встречу вновь решили провести в Стамбуле 2 июня во дворце Чираган. Встреча назначена на 13:00 по московскому времени. Стороны намерены обменяться меморандумами, отражающими их подходы к дальнейшему переговорному процессу.

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Министр иностранных дел Хакан Фидан, открыл российско-украинские переговоры. Он обратился к делегатам России и Украины отметив, что на первом этапе диалога между сторонами конфликта были достигнуты значимые результаты. «В ходе первого раунда переговоров РФ и Украины были сделаны очень важные шаги», — заявил Фидан, обращаясь к участникам второго раунда переговоров в Стамбуле. Его слова передают российские СМИ. По информации ТАСС, представители делегаций России и Украины в Стамбуле воздержались от обмена рукопожатиями. После вступительного заявления Фидана переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле были продолжены в закрытом режиме. Первая встреча делегаций прошла 16 мая. Переговоры предложил Киеву российский лидер Владимир Путин. Представители двух стран беседовали почти два часа. Позже Киеву был предложен второй раунд переговоров. Встречу вновь решили провести в Стамбуле 2 июня во дворце Чираган. Встреча назначена на 13:00 по московскому времени. Стороны намерены обменяться меморандумами, отражающими их подходы к дальнейшему переговорному процессу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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