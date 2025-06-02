Следователи ХМАО проверяют причины гибели жителя, найденного в сгоревшем доме

Следственный комитет ХМАО выясняет причины гибели мужчины при пожаре в многоквартирном доме в Нефтеюганске. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.
«По факту смерти мужчины Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО проводится процессуальная проверка. Для установления причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара устанавливается во взаимодействии с дознавателями противопожарной службы ГУ МЧС России по ХМАО», — сообщает telegram-канал ведомства.
Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске в пожаре в жилом доме погиб человек. Дознаватели выясняют причины ЧП.
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