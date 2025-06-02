Следователи ХМАО проверяют причины гибели жителя, найденного в сгоревшем доме

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Следственный комитет начал проверку после гибели мужчины на пожаре в Нефтеюганске
Следственный комитет начал проверку после гибели мужчины на пожаре в Нефтеюганске Фото:

Следственный комитет ХМАО выясняет причины гибели мужчины при пожаре в многоквартирном доме в Нефтеюганске. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.

«По факту смерти мужчины Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО проводится процессуальная проверка. Для установления причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара устанавливается во взаимодействии с дознавателями противопожарной службы ГУ МЧС России по ХМАО», — сообщает telegram-канал ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске в пожаре в жилом доме погиб человек. Дознаватели выясняют причины ЧП.

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Следственный комитет ХМАО выясняет причины гибели мужчины при пожаре в многоквартирном доме в Нефтеюганске. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. «По факту смерти мужчины Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО проводится процессуальная проверка. Для установления причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара устанавливается во взаимодействии с дознавателями противопожарной службы ГУ МЧС России по ХМАО», — сообщает telegram-канал ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске в пожаре в жилом доме погиб человек. Дознаватели выясняют причины ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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