Фидан: переговоры РФ и Украины в Стамбуле определяют глобальную судьбу

Внимание всего мира приковано к проходящим в Стамбуле переговорам делегаций России и Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
«Эти переговоры во многом определяют нашу региональную, глобальную судьбу. Глаза всего мира нацелены на ваши переговоры, обсуждения», — отметил министр, открывая российско-украинские переговоры. Фидан выступил со вступительным словом на переговорах во дворце Чираган.
Первая встреча делегаций прошла 16 мая. Переговоры предложил Киеву российский лидер Владимир Путин. Диалог длился несколько часов.
Позже Киеву был предложен второй раунд переговоров. Встречу вновь решили провести в Стамбуле 2 июня во дворце Чираган. Стороны должны обменяться меморандумами, отражающими их подходы к дальнейшему переговорному процессу.
В российскую делегацию входят помощник президента РФ Владимир Мединский (глава делегации), заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Встреча была назначена на 13:00 по московскому времени, однако начало отложили на 1,5 часа.
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