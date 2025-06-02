В Сургуте многодетным семьям выдадут бесплатные билеты в парк аттракционов

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Выдача билетов начнется с 4 июня
Выдача билетов начнется с 4 июня Фото:

Летом многодетные семьи Сургута смогут бесплатно покататься на аттракционах в городском парке — билеты начнут выдавать 4 июня. Об этом сообщила администрация парка.

«Выдача билетов для многодетных семей будет производиться с 4 июня 2025 года в среду и пятницу с 14:00 до 19:00», — объявила администрация парка. С собой необходимо иметь паспорт и удостоверение многодетной семьи.

Бесплатно посетить аттракционы можно будет один раз в месяц с июня по август. На каждого члена семьи будет предоставляться по три билета.

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Летом многодетные семьи Сургута смогут бесплатно покататься на аттракционах в городском парке — билеты начнут выдавать 4 июня. Об этом сообщила администрация парка. «Выдача билетов для многодетных семей будет производиться с 4 июня 2025 года в среду и пятницу с 14:00 до 19:00», — объявила администрация парка. С собой необходимо иметь паспорт и удостоверение многодетной семьи. Бесплатно посетить аттракционы можно будет один раз в месяц с июня по август. На каждого члена семьи будет предоставляться по три билета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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