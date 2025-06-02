В Забайкалье зафиксирована рекордная площадь лесных пожаров

МЧС: с начала 2025 года в Забайкалье охвачено лесными пожарами 2,3 млн га
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 году, по разным оценкам, сгорело от 1,8 до 2 млн га леса
В 2024 году, по разным оценкам, сгорело от 1,8 до 2 млн га леса Фото:

С начала 2025 года в Забайкальском регионе зарегистрировано 561 возгорание, охватившее 2,3 млн га лесных массивов. Текущие цифры демонстрируют значительное увеличение ущерба от природных пожаров в регионе по сравнению с 2024 годом, сообщает МЧС РФ.

«В Забайкалье с начала года зарегистрирован 561 лесной пожар на [площади] 2 300 тыс. га», — передает ТАСС информацию от министерства. Они также добавили, что этот показатель уже превысил общую площадь пожаров за весь прошлый год. Ранее сообщалось, что 2024 году огонь уничтожил от 1,8 до 2 млн га леса. 

Также сообщалось, что в шести районах республики Бурятии остаются активными 18 очагов возгораний, при этом общая площадь пожаров достигла 115 950 гектаров. Основными причинами распространения огня названы сухие грозы и тление торфяников, часть возгораний перешла с территории Забайкалья, передает «Ридус».

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С начала 2025 года в Забайкальском регионе зарегистрировано 561 возгорание, охватившее 2,3 млн га лесных массивов. Текущие цифры демонстрируют значительное увеличение ущерба от природных пожаров в регионе по сравнению с 2024 годом, сообщает МЧС РФ. «В Забайкалье с начала года зарегистрирован 561 лесной пожар на [площади] 2 300 тыс. га», — передает ТАСС информацию от министерства. Они также добавили, что этот показатель уже превысил общую площадь пожаров за весь прошлый год. Ранее сообщалось, что 2024 году огонь уничтожил от 1,8 до 2 млн га леса.  Также сообщалось, что в шести районах республики Бурятии остаются активными 18 очагов возгораний, при этом общая площадь пожаров достигла 115 950 гектаров. Основными причинами распространения огня названы сухие грозы и тление торфяников, часть возгораний перешла с территории Забайкалья, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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