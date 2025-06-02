В Челябинской области по уровню зарплат лидируют инженеры. Скрин

В Челябинской области инженеры в среднем получают 85 000 рублей в месяц
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Средний заработок инженеров в городе составляет 85 тысяч в месяц
Средний заработок инженеров в городе составляет 85 тысяч в месяц Фото:

В Челябинской области весной 2025 года в сегменте офисных профессий самой высокооплачиваемой стала специальность инженера. Зарплата специалистов за год выросла на 20% до 83 249 рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«Инженеры проектируют, разрабатывают, а также контролируют технические системы и процессы. Также они решают сложные технические задачи, оптимизируют производственные процессы и внедряют инновационные технологии. Специалисты особенно востребованы в промышленности, строительстве и IT-секторе Челябинской области», — сообщили в пресс-службе.

На втором месте в списке самых высокооплачиваемых специалистов — менеджеры по продажам. В мае их средний заработок достиг 80 274 рублей в месяц. Это на 16% больше, чем в 2024 году.

Высокооплачиваемые офисные вакансии в Челябинской области, весна 2024/2025
Высокооплачиваемые офисные вакансии в Челябинской области, весна 2024/2025
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В Челябинской области весной 2025 года в сегменте офисных профессий самой высокооплачиваемой стала специальность инженера. Зарплата специалистов за год выросла на 20% до 83 249 рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «Инженеры проектируют, разрабатывают, а также контролируют технические системы и процессы. Также они решают сложные технические задачи, оптимизируют производственные процессы и внедряют инновационные технологии. Специалисты особенно востребованы в промышленности, строительстве и IT-секторе Челябинской области», — сообщили в пресс-службе. На втором месте в списке самых высокооплачиваемых специалистов — менеджеры по продажам. В мае их средний заработок достиг 80 274 рублей в месяц. Это на 16% больше, чем в 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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