В Челябинской области весной 2025 года в сегменте офисных профессий самой высокооплачиваемой стала специальность инженера. Зарплата специалистов за год выросла на 20% до 83 249 рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«Инженеры проектируют, разрабатывают, а также контролируют технические системы и процессы. Также они решают сложные технические задачи, оптимизируют производственные процессы и внедряют инновационные технологии. Специалисты особенно востребованы в промышленности, строительстве и IT-секторе Челябинской области», — сообщили в пресс-службе.
На втором месте в списке самых высокооплачиваемых специалистов — менеджеры по продажам. В мае их средний заработок достиг 80 274 рублей в месяц. Это на 16% больше, чем в 2024 году.
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