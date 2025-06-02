Тест по биологии: проверь свои школьные знания

Российские школьники сдают ЕГЭ по биологии 5 июня
Биология в седьмом классе начинается с изучения простейших микроорганизмов, а заканчивается основами экологии. 5 июня российские школьники, выбравшие этот предмет, сдают ЕГЭ. URA.RU собрало краткий тест по общей биологии для выпускников школ. Проверь свои знания!
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