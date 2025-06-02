Тест по биологии: проверь свои школьные знания

Тест на знание школьной программы по биологии
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Российские школьники сдают ЕГЭ по биологии 5 июня
Российские школьники сдают ЕГЭ по биологии 5 июня Фото:

Биология в седьмом классе начинается с изучения простейших микроорганизмов, а заканчивается основами экологии. 5 июня российские школьники, выбравшие этот предмет, сдают ЕГЭ. URA.RU собрало краткий тест по общей биологии для выпускников школ. Проверь свои знания!

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Биология в седьмом классе начинается с изучения простейших микроорганизмов, а заканчивается основами экологии. 5 июня российские школьники, выбравшие этот предмет, сдают ЕГЭ. URA.RU собрало краткий тест по общей биологии для выпускников школ. Проверь свои знания!
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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