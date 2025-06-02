В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра будут достигать 27 метров в секунду.
«В ближайшие 1—3 часа и в первой половине ночи местами по Пермскому краю и в Перми ожидаются сильные ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра 22-27 метров в секунду», — сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на своем сайте.
Синоптики призывают жителей региона соблюдать меры предосторожности, избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередачи и слабо укрепленными конструкциями во время непогоды.
Ранее самый медийный пермский синоптик Андрей Шихов рассказал URA.RU, каким будет лето в Пермском крае. По его словам, оно не будет аномально жарким и засушливым.
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