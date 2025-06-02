Самый медийный пермский синоптик раскрыл, каким будет лето

Лето в Пермском крае не будет аномально жарким и засушливым. Такой прогноз URA.RU дал доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов. При этом самый медийный синоптик акцентировал внимание на том, что пока это «только ориентировочные оценки»
«Вряд ли лето стоит ждать аномально жарким и сухим. Скорее, оно будет похожим на прошлый год», — пояснил Шихов. Таже синоптик отметил, что «снега и заморозков» уже точно не будет, поскольку «холод надежно изолирован в Арктике».
Ранее пермские синоптики спрогнозировали, что июнь в Прикамье ожидается умеренно теплым и со значительным количеством осадков. Ближайшие дни в крае незначительно похолодает, но уже к 10-11 июня жара вновь вернется в регион.
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