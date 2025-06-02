Челябинский меткомбинат закончил первый квартал с чистым убытком 1,4 миллиарда

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧМК по итогам квартала сохранил чистый убыток
ЧМК по итогам квартала сохранил чистый убыток Фото:

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) завершил первый квартал с чистым убытком на 1,43 млрд рублей. Как следует из отчетности предприятия, за год показатель незначительно вырос.

«Отчет о финансовых результатах ПАО „ЧМК“ за январь-март. Чистая прибыль (убыток): 2024 год — минус 1,363 млрд рублей, 2025 год — 1,43 млрд рублей», — приводится в документе.

Убыток вырос на 141,6 млн рублей. Выручка снизилась. Уменьшение составило 1,748 млрд рублей, достигнув отметки в 40,061 млрд рублей. Зато на 140 млн рублей (до 3,78 млрд рублей) выросли коммерческие расходы, на 36,5 млн рублей (до 682,78 млн рублей) — управленческие расходы. Это оказало дополнительное давление на прибыль, увеличив разрыв между поступлением и расходованием средств.

Комбинат имеет высокий уровень задолженности. Соотношение активов к кратко- и долгосрочным обязательствам достигло 76,7%. Еще год назад пропорция выглядела относительно оптимистичней — 63,7%. Причем положение ухудшилось даже по сравнению с индикатором конца 2024 года. Тогда оно составляло 74%.

Изменилась и структура долга: теперь основная его часть приходится на краткосрочные долги, тогда как ранее было иначе. Анализируя годовую отчетность ЧМК, аудиторы компании «Аудит-центр» отметили в мае, что реклассифицировать задолженность пришлось из-за несоблюдения ограничительных условий и наличия неурегулированных обязательств.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу комбината. Ответ будет опубликован в случае поступления.

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Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) завершил первый квартал с чистым убытком на 1,43 млрд рублей. Как следует из отчетности предприятия, за год показатель незначительно вырос. «Отчет о финансовых результатах ПАО „ЧМК“ за январь-март. Чистая прибыль (убыток): 2024 год — минус 1,363 млрд рублей, 2025 год — 1,43 млрд рублей», — приводится в документе. Убыток вырос на 141,6 млн рублей. Выручка снизилась. Уменьшение составило 1,748 млрд рублей, достигнув отметки в 40,061 млрд рублей. Зато на 140 млн рублей (до 3,78 млрд рублей) выросли коммерческие расходы, на 36,5 млн рублей (до 682,78 млн рублей) — управленческие расходы. Это оказало дополнительное давление на прибыль, увеличив разрыв между поступлением и расходованием средств. Комбинат имеет высокий уровень задолженности. Соотношение активов к кратко- и долгосрочным обязательствам достигло 76,7%. Еще год назад пропорция выглядела относительно оптимистичней — 63,7%. Причем положение ухудшилось даже по сравнению с индикатором конца 2024 года. Тогда оно составляло 74%. Изменилась и структура долга: теперь основная его часть приходится на краткосрочные долги, тогда как ранее было иначе. Анализируя годовую отчетность ЧМК, аудиторы компании «Аудит-центр» отметили в мае, что реклассифицировать задолженность пришлось из-за несоблюдения ограничительных условий и наличия неурегулированных обязательств. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу комбината. Ответ будет опубликован в случае поступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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