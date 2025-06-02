В Тюмени на федеральной трассе ограничат движение ради долгожданных разворотов. Фото

В Тюмени на трассе Екатеринбург — Тюмень с 3 июня ограничат движение
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Развороты появится в районе села Московский
Развороты появится в районе села Московский Фото:

В Тюмени на участке трассы Екатеринбург — Тюмень между поселениями Дербыши и Московский начнется строительство разворотной петли. Поэтому с 3 июня движение в этом районе будет ограничено. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона.

«С 3 июня между Дербышами и Московским поселком Тюменского района будет ограничено движение по полосам. Подрядчик, компания ТОДЭП, призывает водителей отнестись с пониманием к запланированным работам», — сообщили в ГУС.

По проекту, на этом участке появятся развороты с центральной разделительной полосой. Протяженность объекта — 800 метров. Завершить работы планируется в декабре. Ранее жители неоднократно жаловались на обстановку в этом месте: здесь часто скапливаются пробки и очереди из машин на единственный разворот.

Где появятся развороты.
Где появятся развороты.
Фото:

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В Тюмени на участке трассы Екатеринбург — Тюмень между поселениями Дербыши и Московский начнется строительство разворотной петли. Поэтому с 3 июня движение в этом районе будет ограничено. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. «С 3 июня между Дербышами и Московским поселком Тюменского района будет ограничено движение по полосам. Подрядчик, компания ТОДЭП, призывает водителей отнестись с пониманием к запланированным работам», — сообщили в ГУС. По проекту, на этом участке появятся развороты с центральной разделительной полосой. Протяженность объекта — 800 метров. Завершить работы планируется в декабре. Ранее жители неоднократно жаловались на обстановку в этом месте: здесь часто скапливаются пробки и очереди из машин на единственный разворот.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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