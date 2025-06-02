В Тюмени на участке трассы Екатеринбург — Тюмень между поселениями Дербыши и Московский начнется строительство разворотной петли. Поэтому с 3 июня движение в этом районе будет ограничено. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона.
«С 3 июня между Дербышами и Московским поселком Тюменского района будет ограничено движение по полосам. Подрядчик, компания ТОДЭП, призывает водителей отнестись с пониманием к запланированным работам», — сообщили в ГУС.
По проекту, на этом участке появятся развороты с центральной разделительной полосой. Протяженность объекта — 800 метров. Завершить работы планируется в декабре. Ранее жители неоднократно жаловались на обстановку в этом месте: здесь часто скапливаются пробки и очереди из машин на единственный разворот.
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