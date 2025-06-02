Мединский предложил Украине вариант прекращения огня

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Россия предложила Украине вариант прекращение огня на несколько дней. Об этом рассказал глава российской делегации Владимир Мединский. Он подчеркнул, что соглашение при его принятии будет действовать на отдельных фронтовых точках.
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