Мединский предложил Украине вариант прекращения огня

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Россия предложила Украине вариант прекращение огня на несколько дней. Об этом рассказал глава российской делегации Владимир Мединский. Он подчеркнул, что соглашение при его принятии будет действовать на отдельных фронтовых точках.

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Россия предложила Украине вариант прекращение огня на несколько дней. Об этом рассказал глава российской делегации Владимир Мединский. Он подчеркнул, что соглашение при его принятии будет действовать на отдельных фронтовых точках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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