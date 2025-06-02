Депутата думы ХМАО Халида Таги-Заде заподозрили в скоропалительном отъезде из региона после скандала на заседании окружного парламента, когда он заявил о том, что «узбеки могут возвращаться в Югру на историческую родину». По мнению ряда источников в политическом истеблишменте, коммунист-раскольник уехал в Азербайджан.
«Появилась информация, что Таги-Заде покинул пределы России. Говорят, он уехал в отпуск на свою историческую родину — в Азербайджан», — высказал предположение инсайдер.
Информацию об отъезде опального депутата из России корреспонденту сообщили несколько источников. Однако подтвердить ее на момент публикации новости не удалось — Таги-Заде не отвечает на звонки журналистов с 29 мая, когда прошло заседание думы. «Тем не менее, на комиссии по этике, которая рассматривала 2 июня его высказывания, его не было. Будет ли на внеочередном заседании думы 3 июня, где, как предполагается, будет рассматриваться вопрос о лишении мандата, неизвестно», — отмечает еще один источник в думском истеблишменте.
Судьба скандального коммуниста-раскольника Халида Таги-Заде решится на внеочередном заседании думы ХМАО. Ранее он принес извинения за свое высказывание, но их искренность поставил под сомнение член СПЧ Кирилл Кабанов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!