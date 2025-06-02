Депутата Таги-Заде заподозрили в бегстве из ХМАО после скандальной фразы о мигрантах. Инсайд

Депутат Таги-Заде, назвавший ХМАО исторической родиной мигрантов, покинул Россию
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По данным югорских политэлит, депутат Таги-Заде мог уехать из страны после скандала
По данным югорских политэлит, депутат Таги-Заде мог уехать из страны после скандала Фото:
новость из сюжета
Депутат назвал ХМАО исторической родиной для мигрантов из ближнего зарубежья

Депутата думы ХМАО Халида Таги-Заде заподозрили в скоропалительном отъезде из региона после скандала на заседании окружного парламента, когда он заявил о том, что «узбеки могут возвращаться в Югру на историческую родину». По мнению ряда источников в политическом истеблишменте, коммунист-раскольник уехал в Азербайджан.

«Появилась информация, что Таги-Заде покинул пределы России. Говорят, он уехал в отпуск на свою историческую родину — в Азербайджан», — высказал предположение инсайдер.

Информацию об отъезде опального депутата из России корреспонденту сообщили несколько источников. Однако подтвердить ее на момент публикации новости не удалось — Таги-Заде не отвечает на звонки журналистов с 29 мая, когда прошло заседание думы. «Тем не менее, на комиссии по этике, которая рассматривала 2 июня его высказывания, его не было. Будет ли на внеочередном заседании думы 3 июня, где, как предполагается, будет рассматриваться вопрос о лишении мандата, неизвестно», — отмечает еще один источник в думском истеблишменте.

Судьба скандального коммуниста-раскольника Халида Таги-Заде решится на внеочередном заседании думы ХМАО. Ранее он принес извинения за свое высказывание, но их искренность поставил под сомнение член СПЧ Кирилл Кабанов.

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Депутата думы ХМАО Халида Таги-Заде заподозрили в скоропалительном отъезде из региона после скандала на заседании окружного парламента, когда он заявил о том, что «узбеки могут возвращаться в Югру на историческую родину». По мнению ряда источников в политическом истеблишменте, коммунист-раскольник уехал в Азербайджан. «Появилась информация, что Таги-Заде покинул пределы России. Говорят, он уехал в отпуск на свою историческую родину — в Азербайджан», — высказал предположение инсайдер. Информацию об отъезде опального депутата из России корреспонденту сообщили несколько источников. Однако подтвердить ее на момент публикации новости не удалось — Таги-Заде не отвечает на звонки журналистов с 29 мая, когда прошло заседание думы. «Тем не менее, на комиссии по этике, которая рассматривала 2 июня его высказывания, его не было. Будет ли на внеочередном заседании думы 3 июня, где, как предполагается, будет рассматриваться вопрос о лишении мандата, неизвестно», — отмечает еще один источник в думском истеблишменте. Судьба скандального коммуниста-раскольника Халида Таги-Заде решится на внеочередном заседании думы ХМАО. Ранее он принес извинения за свое высказывание, но их искренность поставил под сомнение член СПЧ Кирилл Кабанов.
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