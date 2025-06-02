Гроза и сильный ветер ожидаются в Курганской области

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В Курганской области 3 июня ожидаются грозы
В Курганской области 3 июня ожидаются грозы Фото:

В Курганской области третьего июня ожидаются гроза, кратковременные дожди и порывы ветра до 20 метров в секунду. Несмотря на непогоду, в регионе сохранится жара до 30 градусов. Об этом сообщает МЧС по Курганской области.

«3 июня в Курганской области прогнозируются местами кратковременные дожди, грозы, при грозе — усиление ветра до 20 м/с. Температура воздуха днем будет достигать 30 градусов», — говорится в telegram-канале «МЧС Курганской области».

МЧС напоминает о мерах безопасности в непогоду. При сильном ветре нельзя находиться рядом с оборванными проводами и шаткими конструкциями. В помещении следует плотно закрыть окна и не пользоваться электроприборами во время грозы. Также важно соблюдать противопожарный режим — в жару и при ветре даже небольшой огонь может привести к пожару.

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В Курганской области третьего июня ожидаются гроза, кратковременные дожди и порывы ветра до 20 метров в секунду. Несмотря на непогоду, в регионе сохранится жара до 30 градусов. Об этом сообщает МЧС по Курганской области. «3 июня в Курганской области прогнозируются местами кратковременные дожди, грозы, при грозе — усиление ветра до 20 м/с. Температура воздуха днем будет достигать 30 градусов», — говорится в telegram-канале «МЧС Курганской области». МЧС напоминает о мерах безопасности в непогоду. При сильном ветре нельзя находиться рядом с оборванными проводами и шаткими конструкциями. В помещении следует плотно закрыть окна и не пользоваться электроприборами во время грозы. Также важно соблюдать противопожарный режим — в жару и при ветре даже небольшой огонь может привести к пожару.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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