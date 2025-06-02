Меморандум РФ: Украина должна освободить политзаключенных

Для прекращения огня Украина должна провести амнистию для «политзаключенных», а также освободить удерживаемых военнослужащих и гражданских лиц. Эти условия содержатся в меморандуме РФ по урегулированию конфликта
«Проведение амнистии „политзаключенных“ и освобождение удерживаемых военнослужащих и гражданских лиц», — передает ТАСС информацию из документа. Это указано во втором разделе меморандума РФ указано, которой говорится об условиях прекращения огня между сторонами.
Также Россия потребовала от Киева отказа от диверсионной деятельности против РФ в качестве условия прекращения огня. Данное требование содержится во втором разделе российских предложений по урегулированию конфликта.
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