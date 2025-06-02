Меморандум РФ: Украина должна освободить политзаключенных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия требует Украину освободить военнослужащих и гражданских
Россия требует Украину освободить военнослужащих и гражданских Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Для прекращения огня Украина должна провести амнистию для «политзаключенных», а также освободить удерживаемых военнослужащих и гражданских лиц. Эти условия содержатся в меморандуме РФ по урегулированию конфликта

«Проведение амнистии „политзаключенных“ и освобождение удерживаемых военнослужащих и гражданских лиц», — передает ТАСС информацию из документа. Это указано во втором разделе меморандума РФ указано, которой говорится об условиях прекращения огня между сторонами.

Также Россия потребовала от Киева отказа от диверсионной деятельности против РФ в качестве условия прекращения огня. Данное требование содержится во втором разделе российских предложений по урегулированию конфликта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для прекращения огня Украина должна провести амнистию для «политзаключенных», а также освободить удерживаемых военнослужащих и гражданских лиц. Эти условия содержатся в меморандуме РФ по урегулированию конфликта «Проведение амнистии „политзаключенных“ и освобождение удерживаемых военнослужащих и гражданских лиц», — передает ТАСС информацию из документа. Это указано во втором разделе меморандума РФ указано, которой говорится об условиях прекращения огня между сторонами. Также Россия потребовала от Киева отказа от диверсионной деятельности против РФ в качестве условия прекращения огня. Данное требование содержится во втором разделе российских предложений по урегулированию конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...