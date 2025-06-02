Россия потребовала от Киева прекратить диверсии против РФ и ее граждан

Россия назвала условие для прекращения огня на Украине — отказ Киева от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан. Об этом говорится во втором разделе предложений по урегулированию украинского кризиса.
«[Условия прекращения огня предполагают] гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан», — говорится в документе. Текст меморандума имеется в распоряжении ТАСС.
В Стамбуле 2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась более часа, стороны вели обсуждение на русском языке. Стороны передали друг другу меморандумы по завершению конфликта. К чему еще пришли делегаты — в материале URA.RU.
Всего за сутки до этого в Иркутской и Мурманской областях были зафиксированы атаки БПЛА ВСУ по военным аэродромам. В обоих случаях для атак по объектам на территории регионов были задействованы грузовики, из которых, по словам очевидцев, вылетали дроны. Подробнее — в сюжете URA.RU.
Также в ночь на 1 июня в результате обрушения автомобильного моста на пассажирский поезд вблизи Брянска более 70 пассажиров получили травмы, семь человек погибли. Для семей погибших и родственников госпитализированных пострадавших организован бесплатный транспорт до Брянска. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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