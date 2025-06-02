Россия потребовала от Киева прекратить диверсии против РФ и ее граждан

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Полное прекращение огня, согласно меморандуму РФ, будет при отказе Киева от диверсий
Полное прекращение огня, согласно меморандуму РФ, будет при отказе Киева от диверсий Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Россия назвала условие для прекращения огня на Украине — отказ Киева от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан. Об этом говорится во втором разделе предложений по урегулированию украинского кризиса.

«[Условия прекращения огня предполагают] гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан», — говорится в документе. Текст меморандума имеется в распоряжении ТАСС. 

В Стамбуле 2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась более часа, стороны вели обсуждение на русском языке. Стороны передали друг другу меморандумы по завершению конфликта. К чему еще пришли делегаты — в  материале URA.RU.

Всего за сутки до этого в Иркутской и Мурманской областях были зафиксированы атаки БПЛА ВСУ по военным аэродромам. В обоих случаях для атак по объектам на территории регионов были задействованы грузовики, из которых, по словам очевидцев, вылетали дроны. Подробнее — в сюжете URA.RU.

Также в ночь на 1 июня в результате обрушения автомобильного моста на пассажирский поезд вблизи Брянска более 70 пассажиров получили травмы, семь человек погибли. Для семей погибших и родственников госпитализированных пострадавших организован бесплатный транспорт до Брянска. Подробнее — в сюжете URA.RU.

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Россия назвала условие для прекращения огня на Украине — отказ Киева от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан. Об этом говорится во втором разделе предложений по урегулированию украинского кризиса. «[Условия прекращения огня предполагают] гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан», — говорится в документе. Текст меморандума имеется в распоряжении ТАСС.  В Стамбуле 2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась более часа, стороны вели обсуждение на русском языке. Стороны передали друг другу меморандумы по завершению конфликта. К чему еще пришли делегаты — в  материале URA.RU. Всего за сутки до этого в Иркутской и Мурманской областях были зафиксированы атаки БПЛА ВСУ по военным аэродромам. В обоих случаях для атак по объектам на территории регионов были задействованы грузовики, из которых, по словам очевидцев, вылетали дроны. Подробнее — в сюжете URA.RU. Также в ночь на 1 июня в результате обрушения автомобильного моста на пассажирский поезд вблизи Брянска более 70 пассажиров получили травмы, семь человек погибли. Для семей погибших и родственников госпитализированных пострадавших организован бесплатный транспорт до Брянска. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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