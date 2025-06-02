Россия ждет полного отвода ВСУ из Донбасса и Новороссии

Россия предложила полный отвод подразделений Вооруженных сил Украины с территорий Донбасса и Новороссии в течение 30 дней после установления режима прекращения огня. Соответствующее требование содержится в меморандуме РФ по урегулированию украинского кризиса.
«С момента начала отвода ВСУ устанавливается 30-дневный режим прекращения огня. При этом полный отвод частей ВСУ с территории РФ и полная реализация „пакетного соглашения“ должны быть исполнены в течение этих 30 дней», — говорится в документе. Текст меморандума имеется в распоряжении ТАСС.
В меморандуме также подчеркивается, что сразу после старта работы над проектом мирного договора стороны обязуются объявить двух- или трехдневное перемирие. Это необходимо для организации сбора тел погибших на нейтральной территории. После этого планируется односторонняя передача украинской стороне шести тысяч тел военнослужащих ВСУ.
В Стамбуле 2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась более часа, стороны вели обсуждение на русском языке. Стороны передали друг другу меморандумы по завершению конфликта. К чему еще пришли делегаты — в материале URA.RU.
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