Россия ждет полного отвода ВСУ из Донбасса и Новороссии

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Меморандум РФ предполагает полный отвод ВСУ с новых регионов России
Меморандум РФ предполагает полный отвод ВСУ с новых регионов России Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Россия предложила полный отвод подразделений Вооруженных сил Украины с территорий Донбасса и Новороссии в течение 30 дней после установления режима прекращения огня. Соответствующее требование содержится в меморандуме РФ по урегулированию украинского кризиса.

«С момента начала отвода ВСУ устанавливается 30-дневный режим прекращения огня. При этом полный отвод частей ВСУ с территории РФ и полная реализация „пакетного соглашения“ должны быть исполнены в течение этих 30 дней», — говорится в документе. Текст меморандума имеется в распоряжении ТАСС.

В меморандуме также подчеркивается, что сразу после старта работы над проектом мирного договора стороны обязуются объявить двух- или трехдневное перемирие. Это необходимо для организации сбора тел погибших на нейтральной территории. После этого планируется односторонняя передача украинской стороне шести тысяч тел военнослужащих ВСУ.

В Стамбуле 2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась более часа, стороны вели обсуждение на русском языке. Стороны передали друг другу меморандумы по завершению конфликта. К чему еще пришли делегаты — в  материале URA.RU.

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Россия предложила полный отвод подразделений Вооруженных сил Украины с территорий Донбасса и Новороссии в течение 30 дней после установления режима прекращения огня. Соответствующее требование содержится в меморандуме РФ по урегулированию украинского кризиса. «С момента начала отвода ВСУ устанавливается 30-дневный режим прекращения огня. При этом полный отвод частей ВСУ с территории РФ и полная реализация „пакетного соглашения“ должны быть исполнены в течение этих 30 дней», — говорится в документе. Текст меморандума имеется в распоряжении ТАСС. В меморандуме также подчеркивается, что сразу после старта работы над проектом мирного договора стороны обязуются объявить двух- или трехдневное перемирие. Это необходимо для организации сбора тел погибших на нейтральной территории. После этого планируется односторонняя передача украинской стороне шести тысяч тел военнослужащих ВСУ. В Стамбуле 2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась более часа, стороны вели обсуждение на русском языке. Стороны передали друг другу меморандумы по завершению конфликта. К чему еще пришли делегаты — в  материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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