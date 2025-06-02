Последнее слово в истории скандального депутата думы ХМАО Таги-Заде останется за силовиками. Инсайд

Коммунист-раскольник Таги-Заде останется в думе ХМАО до окончания проверок
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Дума ХМАО собирает внеочередное заседание из-за высказывания Халида Таги-Заде
Дума ХМАО собирает внеочередное заседание из-за высказывания Халида Таги-Заде Фото:
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Депутат назвал ХМАО исторической родиной для мигрантов из ближнего зарубежья

Последнее слово в истории скандального депутата думы ХМАО Халида Таги-заде останется за силовиками. По данным источников URA.RU в политическим истеблишменте региона, вопрос о лишении мандата парламентария, заявившего о «Югре как об исторической родине мигрантов» поставлен на паузу.

«Сначала правоохранительные органы должны проверить высказывания Таги-заде на признаки экстремизма. И только если их найдут, можно будет ставить вопрос о лишении мандата. Но пока коллеги намерены заставить Таги-заде публично извиниться за свои слова. Вероятно, он после внеочередного заседания думы лишится должности заместителя председателя думского комитета по соцразвитию», — пояснил источник.

Внеочередное заседание думы состоится 3 июня. На нем будут оглашены результаты обсуждения скандального высказывания Таги-Заде. Сам он с 29 мая не отвечает на звонки журналистов.

Депутата думы ХМАО Халида Таги-Заде заподозрили в скоропалительном отъезде из региона после скандала на заседании окружного парламента, когда он заявил о том, что «узбеки могут возвращаться в Югру на историческую родину». По мнению ряда источников в политическом истеблишменте, он уехал в Азербайджан, где проводит отпуск.

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Последнее слово в истории скандального депутата думы ХМАО Халида Таги-заде останется за силовиками. По данным источников URA.RU в политическим истеблишменте региона, вопрос о лишении мандата парламентария, заявившего о «Югре как об исторической родине мигрантов» поставлен на паузу. «Сначала правоохранительные органы должны проверить высказывания Таги-заде на признаки экстремизма. И только если их найдут, можно будет ставить вопрос о лишении мандата. Но пока коллеги намерены заставить Таги-заде публично извиниться за свои слова. Вероятно, он после внеочередного заседания думы лишится должности заместителя председателя думского комитета по соцразвитию», — пояснил источник. Внеочередное заседание думы состоится 3 июня. На нем будут оглашены результаты обсуждения скандального высказывания Таги-Заде. Сам он с 29 мая не отвечает на звонки журналистов. Депутата думы ХМАО Халида Таги-Заде заподозрили в скоропалительном отъезде из региона после скандала на заседании окружного парламента, когда он заявил о том, что «узбеки могут возвращаться в Югру на историческую родину». По мнению ряда источников в политическом истеблишменте, он уехал в Азербайджан, где проводит отпуск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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