Последнее слово в истории скандального депутата думы ХМАО Халида Таги-заде останется за силовиками. По данным источников URA.RU в политическим истеблишменте региона, вопрос о лишении мандата парламентария, заявившего о «Югре как об исторической родине мигрантов» поставлен на паузу.
«Сначала правоохранительные органы должны проверить высказывания Таги-заде на признаки экстремизма. И только если их найдут, можно будет ставить вопрос о лишении мандата. Но пока коллеги намерены заставить Таги-заде публично извиниться за свои слова. Вероятно, он после внеочередного заседания думы лишится должности заместителя председателя думского комитета по соцразвитию», — пояснил источник.
Внеочередное заседание думы состоится 3 июня. На нем будут оглашены результаты обсуждения скандального высказывания Таги-Заде. Сам он с 29 мая не отвечает на звонки журналистов.
Депутата думы ХМАО Халида Таги-Заде заподозрили в скоропалительном отъезде из региона после скандала на заседании окружного парламента, когда он заявил о том, что «узбеки могут возвращаться в Югру на историческую родину». По мнению ряда источников в политическом истеблишменте, он уехал в Азербайджан, где проводит отпуск.
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