Сальдо сообщил об атаке дронами на Херсонскую область

Вооруженные силы Украины проводят массированную атаку на Херсонскую область с использованием ударных беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил глава администрации региона Владимир Сальдо.
«Прямо сейчас идет массированная атака Херсонской области с применением ударных БПЛА самолетного типа», — написал Сальдо в своем официальном telegram-канале, подчеркнув, что подразделения противовоздушной обороны продолжают отражать атаку. По его словам, уже сбито несколько дронов.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины произвели запуск 162 беспилотников по различным российским регионам. Все запущенные аппараты были обнаружены и уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны.
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