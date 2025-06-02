Над Свердловской областью в ночь со 2 на 3 июня заметили редкие серебристые облака. Красивыми фотографиями из разных городов региона делятся очевидцы.
«Серебристые облака наблюдаются сейчас от европейской территории России до Западной Сибири. Искать их стоит в северной части неба», — написали в сообществе «STARVISOR — Патруль ночного неба» в соцсети «ВКонтакте». Особенно хорошо облака видны в городе Артемовский и Ирбит.
Серебристые облака появляются на высоте около 80 километров над поверхностью Земли. Заметить красивое природное явление можно примерно между 50 и 70 градусами северной и южной широты.
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