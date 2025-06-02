02 июня 2025

Свердловчане заметили в небе редкое природное явление. Фото

В небе над Свердловской областью появились серебристые облака
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Явление можно увидеть до самого утра (архивное фото)
Явление можно увидеть до самого утра (архивное фото) Фото:

Над Свердловской областью в ночь со 2 на 3 июня заметили редкие серебристые облака. Красивыми фотографиями из разных городов региона делятся очевидцы.

«Серебристые облака наблюдаются сейчас от европейской территории России до Западной Сибири. Искать их стоит в северной части неба», — написали в сообществе «STARVISOR — Патруль ночного неба» в соцсети «ВКонтакте». Особенно хорошо облака видны в городе Артемовский и Ирбит.

Серебристые облака появляются на высоте около 80 километров над поверхностью Земли. Заметить красивое природное явление можно примерно между 50 и 70 градусами северной и южной широты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Над Свердловской областью в ночь со 2 на 3 июня заметили редкие серебристые облака. Красивыми фотографиями из разных городов региона делятся очевидцы. «Серебристые облака наблюдаются сейчас от европейской территории России до Западной Сибири. Искать их стоит в северной части неба», — написали в сообществе «STARVISOR — Патруль ночного неба» в соцсети «ВКонтакте». Особенно хорошо облака видны в городе Артемовский и Ирбит. Серебристые облака появляются на высоте около 80 километров над поверхностью Земли. Заметить красивое природное явление можно примерно между 50 и 70 градусами северной и южной широты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...