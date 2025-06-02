Курганцы хранят в банках рекордное количество денег

На 1 мая 2025 года жители Курганской области держали на банковских вкладах почти 133 миллиарда рублей, что стало рекордом за пять лет. За месяц общая сумма вкладов выросла на 5,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает Банк России.
«Вклады (депозиты) и другие привлеченные средства физических лиц в Курганской области на 1 мая 2025 года составляли 132,8 млрд рублей. На 1 апреля общий объем вкладов был 127,4 млрд рублей», — говорится в данных Банка России на официальном сайте. В начале 2021 года общий объем вкладов составлял 63,5 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в первом квартале 2025 года жители Курганской области увеличили объем банковских вкладов почти на 5 млрд рублей, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На фоне этого в регионе также снизилась задолженность по кредитам среди физических лиц, а область заняла лидирующие позиции по темпам роста промышленного производства и увеличению доходов населения.
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