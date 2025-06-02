02 июня 2025

В Тюмени подросток разбил голову водителю автобуса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Со слов очевидцев, водитель не разрешил подросткам бесплатно ехать в автобусе
Со слов очевидцев, водитель не разрешил подросткам бесплатно ехать в автобусе Фото:

В Тюмени вечером 2 июня между водителем маршрутного автобуса №24 и подростками произошел конфликт. Очевидцы сообщают, что в результате него один из несовершеннолетних ударил мужчину по голове стеклянной бутылкой.

Футболка водителя была вся в крови
Футболка водителя была вся в крови
Фото:

«2 июня в 19:43 водителю маршрутки №24 на остановке Дзержинского, подросток в белой футболке разбил стеклянной бутылкой голову водителю», — передает telegram-канал «ЧС Тюмень». Очевидцы сообщают, что футболка водителя была вся в крови и вскоре были вызваны медики.

В комментариях к посту начался спор между подписчиками. Судя по переписке, в полемику вступил и один из участников конфликта. Подросток поделился, что несколько ребят зашли в автобус и попросили водителя бесплатно проехать остановку. На что тот начал кричать и выталкивать их из транспорта, а удар бутылкой по голове был самозащитой.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Тюмени вечером 2 июня между водителем маршрутного автобуса №24 и подростками произошел конфликт. Очевидцы сообщают, что в результате него один из несовершеннолетних ударил мужчину по голове стеклянной бутылкой. «2 июня в 19:43 водителю маршрутки №24 на остановке Дзержинского, подросток в белой футболке разбил стеклянной бутылкой голову водителю», — передает telegram-канал «ЧС Тюмень». Очевидцы сообщают, что футболка водителя была вся в крови и вскоре были вызваны медики. В комментариях к посту начался спор между подписчиками. Судя по переписке, в полемику вступил и один из участников конфликта. Подросток поделился, что несколько ребят зашли в автобус и попросили водителя бесплатно проехать остановку. На что тот начал кричать и выталкивать их из транспорта, а удар бутылкой по голове был самозащитой. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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