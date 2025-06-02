В Тюмени вечером 2 июня между водителем маршрутного автобуса №24 и подростками произошел конфликт. Очевидцы сообщают, что в результате него один из несовершеннолетних ударил мужчину по голове стеклянной бутылкой.
«2 июня в 19:43 водителю маршрутки №24 на остановке Дзержинского, подросток в белой футболке разбил стеклянной бутылкой голову водителю», — передает telegram-канал «ЧС Тюмень». Очевидцы сообщают, что футболка водителя была вся в крови и вскоре были вызваны медики.
В комментариях к посту начался спор между подписчиками. Судя по переписке, в полемику вступил и один из участников конфликта. Подросток поделился, что несколько ребят зашли в автобус и попросили водителя бесплатно проехать остановку. На что тот начал кричать и выталкивать их из транспорта, а удар бутылкой по голове был самозащитой.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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