Челябинск вошел в тройку городов, где упали цены на вторичные квартиры

Челябинск оказался в тройке городов с населением от 500 тысяч человек, в которых в мае упали цены на вторичное жилье. В целом стоимость квартир в крупных городах России остается на прежнем уровне и не демонстрирует существенного роста. К такому выводу пришли эксперты «Циана».
«Более чем на 1% "квадрат" подорожал лишь в Махачкале, Оренбурге, Набережных Челнах и Новокузнецке (более выраженная динамика сохраняется в промышленных городах и локациях с изначально низким уровнем цен). Снижение цен зафиксировано только в Челябинске, Сочи и Краснодаре», — отметили аналитики.
В мае средняя стоимость одного квадратного метра жилья по России увеличилась на 0,1% и достигла отметки в 140 тысяч рублей, уточнили эксперты. По их информации, за год стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 6%, что почти вдвое ниже уровня официальной инфляции. Наибольший рост цен зафиксирован в таких городах, как Ижевск, Калининград, Казань и Оренбург — от 11% до 18%. При этом снижение цен на вторичное жилье за прошедший год отмечено только в Ленинградской области.
В сообщении также указывается, что с апреля 2024 года на рынке вторичного жилья наблюдается стагнация. Эксперты платформы «Циан» прогнозируют сохранение сложившейся динамики, если не произойдут существенные изменения внешних факторов, включая корректировку денежно-кредитной политики Центрального банка.
Как URA.RU писало ранее, челябинцы стали все чаще покупать квартиры в старом жилом фонде. Это связано с заметно более низкой стоимостью "сталинок" по сравнению с предложениями в более новых домах.
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