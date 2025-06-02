В Германии оценили риски передачи ракет Taurus Украине

Бывший советник канцлера Германии Ангелы Меркель, генерал Эрих Вад, заявил, что возможные атаки Украины на стратегические объекты России не должны становиться причиной для поставки Киеву немецких крылатых ракет Taurus. Об этом он сообщил в интервью газете Berliner Zeitung.
«Разведывательные операции в глубине — это одно. Но Германия не должна поставлять Taurus», — сказал генерал. По его словам, если Украина применит такие ракеты для ударов по инфраструктуре, включая Крымский мост или административные здания в Москве, как этого требуют некоторые немецкие политики, это может привести к втягиванию Германии в вооруженный конфликт с Россией. Вад подчеркнул, что разведывательные операции на большой глубине и поставка дальнобойных ракет — это разные вещи.
Вад также обратил внимание на то, что вопрос о передаче Украине вооружений с большой дальностью действия остается предметом острых политических дебатов внутри ФРГ. По мнению генерала, решение о возможных поставках должно приниматься с учетом всех рисков для национальной безопасности и международных обязательств Германии.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Берлина предоставить Украине вооружения с большой дальностью действия, а также наладить совместное производство таких систем вооружения. Во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждалась перспектива передачи Киеву крылатых ракет Taurus.
Однако Мерц воздержался от четких заявлений по этому вопросу, ограничившись заверением в стремлении укреплять двустороннее сотрудничество в оборонной сфере. Между тем, по данным одного из британских СМИ, министр финансов Германии Ларс Клингбайль мог выступить против инициативы канцлера, заблокировав передачу Украине ракет Taurus.
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