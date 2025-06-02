В Тюмени подскочат цены на авиаперелеты

Летом 2025 года рост стоимость авиабилетов из Тюмени составит до 20%. При этом увеличение цен на популярные направления может достичь 30%. Об этом сообщает издание РБК Тюмень со ссылкой на представителей авиационной отрасли.
«Летом стоимость авиабилетов из Тюмени увеличится в среднем на 10-20%. Значительнее всего подорожают билеты на популярные направления внутри России, особенно в Сочи, Москву и Санкт-Петербург. Рост цен может достичь 30%», — сообщил специалист по визовым вопросам и системам бронирования Альберт Бодокия.
Среди международных маршрутов наиболее заметный рост стоимости ожидается на рейсах в ОАЭ, Таиланд и Турцию. Эксперты отмечают, что летний сезон традиционно характеризуется высоким спросом на авиаперевозки, что также влияет на динамику цен. Ключевыми факторами роста стоимости Бодокия назвал повышение стоимости топлива, уменьшение парка воздушных судов и рост сборов в аэропортах.
Несмотря на это эксперты ждут снижения цен на некоторые направления. В их число вошли Армения (Ереван) и Узбекистан (Ташкент).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!