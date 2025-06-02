02 июня 2025

В Тюмени подскочат цены на авиаперелеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Особенно подорожают перелеты из Тюмени в Сочи, Москву и Санкт-Петербург
Особенно подорожают перелеты из Тюмени в Сочи, Москву и Санкт-Петербург Фото:

Летом 2025 года рост стоимость авиабилетов из Тюмени составит до 20%. При этом увеличение цен на популярные направления может достичь 30%. Об этом сообщает издание РБК Тюмень со ссылкой на представителей авиационной отрасли.

«Летом стоимость авиабилетов из Тюмени увеличится в среднем на 10-20%. Значительнее всего подорожают билеты на популярные направления внутри России, особенно в Сочи, Москву и Санкт-Петербург. Рост цен может достичь 30%», — сообщил специалист по визовым вопросам и системам бронирования Альберт Бодокия.

Среди международных маршрутов наиболее заметный рост стоимости ожидается на рейсах в ОАЭ, Таиланд и Турцию. Эксперты отмечают, что летний сезон традиционно характеризуется высоким спросом на авиаперевозки, что также влияет на динамику цен. Ключевыми факторами роста стоимости Бодокия назвал повышение стоимости топлива, уменьшение парка воздушных судов и рост сборов в аэропортах.

Несмотря на это эксперты ждут снижения цен на некоторые направления. В их число вошли Армения (Ереван) и Узбекистан (Ташкент).

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Летом 2025 года рост стоимость авиабилетов из Тюмени составит до 20%. При этом увеличение цен на популярные направления может достичь 30%. Об этом сообщает издание РБК Тюмень со ссылкой на представителей авиационной отрасли. «Летом стоимость авиабилетов из Тюмени увеличится в среднем на 10-20%. Значительнее всего подорожают билеты на популярные направления внутри России, особенно в Сочи, Москву и Санкт-Петербург. Рост цен может достичь 30%», — сообщил специалист по визовым вопросам и системам бронирования Альберт Бодокия. Среди международных маршрутов наиболее заметный рост стоимости ожидается на рейсах в ОАЭ, Таиланд и Турцию. Эксперты отмечают, что летний сезон традиционно характеризуется высоким спросом на авиаперевозки, что также влияет на динамику цен. Ключевыми факторами роста стоимости Бодокия назвал повышение стоимости топлива, уменьшение парка воздушных судов и рост сборов в аэропортах. Несмотря на это эксперты ждут снижения цен на некоторые направления. В их число вошли Армения (Ереван) и Узбекистан (Ташкент).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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