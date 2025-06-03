dikGAZETE: Украина предала старания Турции по достижению мира в Стамбуле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Усилия Турции по разрешению конфликта пошли прахом из-за действий Украины
Усилия Турции по разрешению конфликта пошли прахом из-за действий Украины Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Украина поставила под угрозу посреднические усилия Турции, направленные на достижение мирного урегулирования между Москвой и Киевом. Это случилось из-за ударов ВСУ по российским территориям непосредственно перед началом переговоров в Стамбуле. Об этом пишет турецкая газета dikGAZETE.

"Террористические атаки, совершенные Украиной [незадолго до переговоров в Стамбуле], являются явным предательством усилий Турции по установлению мира и противоречат пониманию Турцией законной обороны", — говорится в материале dikGAZETE. Также издание отмечает, что турки продолжают играть важную роль в посредничестве, несмотря на препятствия. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара намерена провести встречу под руководством президента Эрдогана с участием лидеров Украины, России и США.

Накануне в Стамбуле завершились переговоры между Москвой и Киевом. Делегации смогли договориться не только о новом масштабном обмене военнопленными, но и обсудили вариант временного прекращения огня.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина поставила под угрозу посреднические усилия Турции, направленные на достижение мирного урегулирования между Москвой и Киевом. Это случилось из-за ударов ВСУ по российским территориям непосредственно перед началом переговоров в Стамбуле. Об этом пишет турецкая газета dikGAZETE. "Террористические атаки, совершенные Украиной [незадолго до переговоров в Стамбуле], являются явным предательством усилий Турции по установлению мира и противоречат пониманию Турцией законной обороны", — говорится в материале dikGAZETE. Также издание отмечает, что турки продолжают играть важную роль в посредничестве, несмотря на препятствия. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара намерена провести встречу под руководством президента Эрдогана с участием лидеров Украины, России и США. Накануне в Стамбуле завершились переговоры между Москвой и Киевом. Делегации смогли договориться не только о новом масштабном обмене военнопленными, но и обсудили вариант временного прекращения огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...