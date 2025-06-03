Отдав распоряжение о проведении террористических атак на аэродромы, расположенные в различных регионах России, президент Украины Владимир Зеленский совершил серьезную ошибку, тем самым укрепив позиции Москвы на переговорах в Стамбуле. Такую позицию озвучило итальянское издание L»Antidiplomatico.
«Украина [атакой российских аэродромов] предоставила России важное преимущество на переговорах. Зеленский публично продемонстрировал свою готовность продолжать войну, даже ценой провоцирования опасной эскалации войны», — говорится в статье.
В публикации подчеркивается, что данный шаг привел к дискредитации Киева. Кроме того, отмечается, что глава украинского государства продемонстрировал намерение продолжать эскалацию конфликта любой ценой, даже несмотря на угрозу дальнейшего расширения противостояния.
Россия и Украина 2 июня провели новый этап переговоров в Стамбуле. На этот раз стороны смогли договориться не только о новом масштабном обмене военнопленными, но и обсудили вариант временного прекращения огня.
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