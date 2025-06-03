LAntidiplomatico: просчет Зеленского усилил преимущество Москвы

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Атаковав российские аэродромы, Зеленский дал Москве преимущество, пишет издание L’Antidiplomatico
Атаковав российские аэродромы, Зеленский дал Москве преимущество, пишет издание L’Antidiplomatico Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Отдав распоряжение о проведении террористических атак на аэродромы, расположенные в различных регионах России, президент Украины Владимир Зеленский совершил серьезную ошибку, тем самым укрепив позиции Москвы на переговорах в Стамбуле. Такую позицию озвучило итальянское издание L»Antidiplomatico.

«Украина [атакой российских аэродромов] предоставила России важное преимущество на переговорах. Зеленский публично продемонстрировал свою готовность продолжать войну, даже ценой провоцирования опасной эскалации войны», — говорится в статье. 

В публикации подчеркивается, что данный шаг привел к дискредитации Киева. Кроме того, отмечается, что глава украинского государства продемонстрировал намерение продолжать эскалацию конфликта любой ценой, даже несмотря на угрозу дальнейшего расширения противостояния.

Россия и Украина 2 июня провели новый этап переговоров в Стамбуле. На этот раз стороны смогли договориться не только о новом масштабном обмене военнопленными, но и обсудили вариант временного прекращения огня.

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Отдав распоряжение о проведении террористических атак на аэродромы, расположенные в различных регионах России, президент Украины Владимир Зеленский совершил серьезную ошибку, тем самым укрепив позиции Москвы на переговорах в Стамбуле. Такую позицию озвучило итальянское издание L»Antidiplomatico. «Украина [атакой российских аэродромов] предоставила России важное преимущество на переговорах. Зеленский публично продемонстрировал свою готовность продолжать войну, даже ценой провоцирования опасной эскалации войны», — говорится в статье.  В публикации подчеркивается, что данный шаг привел к дискредитации Киева. Кроме того, отмечается, что глава украинского государства продемонстрировал намерение продолжать эскалацию конфликта любой ценой, даже несмотря на угрозу дальнейшего расширения противостояния. Россия и Украина 2 июня провели новый этап переговоров в Стамбуле. На этот раз стороны смогли договориться не только о новом масштабном обмене военнопленными, но и обсудили вариант временного прекращения огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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