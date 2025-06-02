02 июня 2025

Пермь попала в топ-5 городов с самым подорожавшим жильем в мае

Средняя цена квадратного метра в Перми за месяц выросла до 112,2 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермиь поала в топ-5 городов по удорожанию жилья
Пермиь поала в топ-5 городов по удорожанию жилья Фото:

Пермь вошла в пятерку российских городов с наибольшим ростом цен на вторичное жилье в мае 2025 года. Согласно данным аналитиков, стоимость одного квадратного метра в Перми увеличилась за месяц на 2,76% и достигла 112,2 тыс. рублей.

«Новое предложение на рынке вторичного жилья по-прежнему ограничено, что поддерживает спрос на вторичку. Цены растут в большинстве крупных городов. Так, средняя цена квадратного метра в Перми за месяц выросла до 112,2 тысяч рублей», — сообщает РБК Недвижимость со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG.

По данным исследования, аналогичный рост цен наблюдался и в Набережных Челнах — оба города заняли четвертое место в рейтинге. Наибольший рост средней стоимости жилья зафиксирован в Курске, который сохраняет лидерство уже пятый месяц подряд.

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Пермь вошла в пятерку российских городов с наибольшим ростом цен на вторичное жилье в мае 2025 года. Согласно данным аналитиков, стоимость одного квадратного метра в Перми увеличилась за месяц на 2,76% и достигла 112,2 тыс. рублей. «Новое предложение на рынке вторичного жилья по-прежнему ограничено, что поддерживает спрос на вторичку. Цены растут в большинстве крупных городов. Так, средняя цена квадратного метра в Перми за месяц выросла до 112,2 тысяч рублей», — сообщает РБК Недвижимость со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG. По данным исследования, аналогичный рост цен наблюдался и в Набережных Челнах — оба города заняли четвертое место в рейтинге. Наибольший рост средней стоимости жилья зафиксирован в Курске, который сохраняет лидерство уже пятый месяц подряд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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