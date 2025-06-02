02 июня 2025

Суд ХМАО вынес приговор сотруднице элитной турфирмы, укравшей 25 миллионов рублей

Суд приговорил к четырем годам колонии сотрудницу турфирмы из Сургута
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил к четырем годам колонии сотрудницу турфирмы из Сургута
Суд приговорил к четырем годам колонии сотрудницу турфирмы из Сургута Фото:

Сургутский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы сотрудницу турагентства Carefree Concierge Service Ираиду Панову, укравшую 25 миллионов рублей и оставившую VIP-клиентов без отдыха. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде четырех лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании с осужденной ущерба, причиненного преступлением», — сообщили агентству в надзорном ведомстве региона.

Панова с октября 2021-го по июль 2022-го получила от 99 клиентов деньги в счет оплаты туристических путевок. Однако суммы в адрес туроператоров она не перечислила, путевки не были забронированы, а люди остались без отдыха и без денег. Ущерб ее действий был оценен в 25 миллионов рублей.

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Сургутский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы сотрудницу турагентства Carefree Concierge Service Ираиду Панову, укравшую 25 миллионов рублей и оставившую VIP-клиентов без отдыха. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде четырех лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании с осужденной ущерба, причиненного преступлением», — сообщили агентству в надзорном ведомстве региона. Панова с октября 2021-го по июль 2022-го получила от 99 клиентов деньги в счет оплаты туристических путевок. Однако суммы в адрес туроператоров она не перечислила, путевки не были забронированы, а люди остались без отдыха и без денег. Ущерб ее действий был оценен в 25 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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