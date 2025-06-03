В Турции во время землетрясения погиб человек

На юге Турции зафиксировано землетрясение, в результате которого погибла одна женщина. Еще 69 человек получили различные травмы. Об этом сообщила в соцсетях министр внутренних дел страны Али Ерликая.
«Четырнадцатилетняя Афранур Гюнлю в Фетхие испытала паническую атаку в момент землетрясения и была госпитализирована, но ее не удалось спасти», — написала Ерликая в соцсети X. В результате паники пострадали 69 человек, спрыгнув с большой высоты. Из них 46 были доставлены в больницу.
Ранее в ночь на вторник Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 6,0 на Додеканесских островах в Греции недалеко от берегов Турции. Эпицентр располагался в 19 километрах к северу от города Родоса на одноименном острове. По данным американских экспертов, эпицентр землетрясения находился на глубине 74 километров, тогда как специалисты из Европы указывают на глубину в 68 километров.
В последние месяцы в регионе фиксируется повышенная сейсмическая активность: ранее, в конце мая, у берегов греческого острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр подземных толчков находился в 74 километрах к северу от города Ираклион, где живет около 140 тысяч человек. Однако тогда сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
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