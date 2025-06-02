02 июня 2025

Появилось видео поджога машин с символами Победы, совершенных подростком из ХМАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток из ХМАО сжег несколько машин по указанию мошенников
Подросток из ХМАО сжег несколько машин по указанию мошенников Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) 16-летний школьник поджег несколько автомобилей по указанию телефонных мошенников. Полиция задержала нарушителя, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она выложила видео в своем telegram-канале.

«Под воздействием телефонных мошенников 16-летний подросток совершил серию поджогов автомобилей и был задержан моими коллегами из уголовного розыска ОМВД России по г. Нефтеюганску Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Теперь школьнику грозит уголовное преследование», — заявила Волк.

В полицию поступило четыре сообщения о возгорании автомобилей в разных районах города. Три иномарки получили серьезные повреждения, четвертую удалось спасти.

В ходе расследования выяснилось, что подростка обманули злоумышленники, представившиеся сотрудниками госструктур. Они убедили его, что деньги с карты его матери ушли на финансирование запрещенной организации, а семья рискует попасть под арест. Для спасения семьи юноша должен был выполнить задание — найти машины с патриотической символикой и поджечь их.

Подросток приобрел горючую жидкость, облил машины и поджег их зажигалкой. Две из них удалось потушить неравнодушным горожанам до приезда пожарных. Никто не пострадал.

Полиция ведет расследование происшествия. Нарушитель находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU писало, что школьник из Нефтеюганска поджег четыре иномарки, на которых были наклеены символы Дня Победы. Несовершеннолетний действовал по указанию мошенников.

Автор видео: telegram-канал официального представителя МВД России Ирины Волк

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В Нефтеюганске (ХМАО) 16-летний школьник поджег несколько автомобилей по указанию телефонных мошенников. Полиция задержала нарушителя, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она выложила видео в своем telegram-канале. «Под воздействием телефонных мошенников 16-летний подросток совершил серию поджогов автомобилей и был задержан моими коллегами из уголовного розыска ОМВД России по г. Нефтеюганску Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Теперь школьнику грозит уголовное преследование», — заявила Волк. В полицию поступило четыре сообщения о возгорании автомобилей в разных районах города. Три иномарки получили серьезные повреждения, четвертую удалось спасти. В ходе расследования выяснилось, что подростка обманули злоумышленники, представившиеся сотрудниками госструктур. Они убедили его, что деньги с карты его матери ушли на финансирование запрещенной организации, а семья рискует попасть под арест. Для спасения семьи юноша должен был выполнить задание — найти машины с патриотической символикой и поджечь их. Подросток приобрел горючую жидкость, облил машины и поджег их зажигалкой. Две из них удалось потушить неравнодушным горожанам до приезда пожарных. Никто не пострадал. Полиция ведет расследование происшествия. Нарушитель находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало, что школьник из Нефтеюганска поджег четыре иномарки, на которых были наклеены символы Дня Победы. Несовершеннолетний действовал по указанию мошенников. Автор видео: telegram-канал официального представителя МВД России Ирины Волк
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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