В Нефтеюганске (ХМАО) 16-летний школьник поджег несколько автомобилей по указанию телефонных мошенников. Полиция задержала нарушителя, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она выложила видео в своем telegram-канале.
«Под воздействием телефонных мошенников 16-летний подросток совершил серию поджогов автомобилей и был задержан моими коллегами из уголовного розыска ОМВД России по г. Нефтеюганску Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Теперь школьнику грозит уголовное преследование», — заявила Волк.
В полицию поступило четыре сообщения о возгорании автомобилей в разных районах города. Три иномарки получили серьезные повреждения, четвертую удалось спасти.
В ходе расследования выяснилось, что подростка обманули злоумышленники, представившиеся сотрудниками госструктур. Они убедили его, что деньги с карты его матери ушли на финансирование запрещенной организации, а семья рискует попасть под арест. Для спасения семьи юноша должен был выполнить задание — найти машины с патриотической символикой и поджечь их.
Подросток приобрел горючую жидкость, облил машины и поджег их зажигалкой. Две из них удалось потушить неравнодушным горожанам до приезда пожарных. Никто не пострадал.
Полиция ведет расследование происшествия. Нарушитель находится под подпиской о невыезде.
Ранее URA.RU писало, что школьник из Нефтеюганска поджег четыре иномарки, на которых были наклеены символы Дня Победы. Несовершеннолетний действовал по указанию мошенников.
Автор видео: telegram-канал официального представителя МВД России Ирины Волк
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